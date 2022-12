Ponovno i u četvrtak izraženiji pljuskovi i obilnija kiša u Dalmaciji, a sad nam fokus prelazi na sjeverni Jadran i gorske krajeve, no poglavito sjeverni Jadran gdje u petak lokalno može pasti više od 100 milimetara kiše. Dakako, oblačno i kišovito će biti posvuda, pred nama je izrazito nestabilno vrijeme za vikend pa će kiše, i obilnije, biti ne samo u petak, nego i u subotu. Detalje donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

Narančastu razinu Meteoalarma izdao je DHMZ zbog očekivane velike količine oborine za gorske krajeve i sjeverni Jadran. No više od 40 milimetara kiše može pasti i drugdje na Jadranu te u predjelima uz Jadran. U cijeloj zemlji prevladavat će oblačno, od jutra, pojačat će jugo na jako i olujno, a kiše će povremeno biti i u unutrašnjosti. Na moru, čak možda i u gorju, pljuskovi praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura, u kopnenim krajevima od 2 do 6, a na Jadranu između 9 i 14 stupnjeva.



Oblačno i povremeno kišovito će se u središnjoj Hrvatskoj zadržati i poslijepodne. Zapuhat će slab do umjeren jugozapadnjak uz koji će danju biti osjetno toplije: najviša dnevna temperatura očekuje se oko 10 stupnjeva.



A u Slavoniji i Baranji uz jugoistočnjak temperatura može porasti i do 13. Uz promjenjivo oblačno vrijeme i ovdje će tijekom dana kišiti, češće poslijepodne i u noći na subotu.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu u petak može biti i obilne kiše, te izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom, poglavito na širem riječkom području te u Gorskom kotaru. Jako i olujno jugo i južni vjetar, prema kraju dana će slabjeti i postupno okretati na jugozapadnjak. Uz južinu, neće biti hladno, na moru se očekuje oko 16 stupnjeva, a 10ak u najtoplijem dijelu dana, za ranog poslijepodneva bit će često i u gorju.



Kišovito uz pljuskove praćene grmljavinom očekuje i Dalmaciju. A i ovdje, također, tijekom dana lokalno može biti obilnije kiše. Puhat će jako i olujno jugo i južni vjetar, a temperatura će biti između 14 i čak 18 stupnjeva. Dosta toplo.



Oblačno i kišovito nastavit će se i u subotu. S tim da će već ujutro zapuhati sjeverac, prvo u središnjoj Hrvatskoj, a do kraja dana će i pojačati posvuda. Uz hladan kontinentalni zrak kiša će već krajem dana početi prelaziti u susnježicu i snijeg. Prvo u gorju, no snijega potom u nedjelju može biti i u nizinama. Još nije posve sigurno gdje i koliko, a moguće je da će se i miješati s kišom. Od nedjelje osjetno hladnije, a posebno hladno bit će u ponedjeljak kad će se vrijeme postupno i razvedravati. I ona najviša dnevna temperatura početkom sljedećeg tjedna mogla biti blizu nule.

Na Jadranu će i u subotu pljuskovi s grmljavinom mjestimice biti jače izraženi. Puhat će jako i olujno jugo. U nedjelju okreće na buru uz koju će se i naoblaka postupno kidati, mada još uvijek lokalno može biti i kiše. Kao i u ponedjeljak. Bura će tad oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. I na Jadranu će od ponedjeljka biti osjetno hladnije, no i u nedjelju uz buru osjet hladnoće, ovdje svakako bit će pojačan.



Ono što za sad znamo o sljedećem tjednu jest da će najvećim dijelom biti osjetno hladnije nego je to bilo do sad. Ako mislite da je hladno već sad, pričekajte sljedeći tjedan. Jutra će ići debelo u minus, poglavito u gorju, ali onih malih minusa bit će i na moru.

Da završimo s lijepom vijesti, hladnoći će se svakako, barem dijelom u prvoj polovici tjedna pridružiti i sunce.

