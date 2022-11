Kakvo nas vrijeme očekuje u narednim danima pogledajte u vremenskoj prognozi Nikole Vikić-Topića.

Zahladilo je u cijeloj Hrvatskoj, sad smo uglavnom oko prosječnih vrijednosti za ovo doba godine, a u danima pred nama bit će i većinom oblačno, povremeno uz malo oborina. Na obali će biti kiše, a u unutrašnjosti kiše, susnježice i snijega. Naime, razdioba tlaka zraka je takva da nam sa sjevera u sklopu jedne anticiklone dotječe hladan zrak, a s juga u sklopu ciklone iz Sredozemlja vlažan zrak.

Zato će u srijedu ujutro na kopnu biti potpuno oblačno, uz niske oblake, pa će dojam vremena biti onaj kasnojesenski, siv i tmuran. Na zapadu će povremeno biti malo oborina, u nizinama uglavnom slaba kiša, a u gorju snijeg. Na Jadranu će biti umjereno oblačno i suho, uz sunčana razdoblja, ali vjetrovito. Puhat će jaka bura, pod Velebitom i olujna. Tamo je na snazi narančasti meteoalarm. Najniža temperatura u gorju će biti oko nule, u nizinama od 2 do 3 stupnja, a na obali između 6 i 9.

I poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti oblačno, povremeno uz slabu kišu, u gorju snijeg, a navečer malo pahulja može zalepršati i u nizinama. Puhat će slab do umjeren, ali uporan sjeveroistočni vjetar, pa će uz njega biti prilično hladno, slično kao danas, a maksimalna temperatura kretat će se između 3 i 5 stupnjeva.

U Slavoniji će također biti potpuno oblačno, na zapadu uz malo kiše, dok će na istoku tijekom većine poslijepodneva ostati suho, tamo tek predvečer može biti slabe kiše. Puhat će slab do umjeren, ali hladan istočni i sjeveroistočni vjetar, a temperatura će rasti do 4 i 5 stupnjeva.

U Istri i na Kvarneru u srijedu će biti umjereno do pretežno oblačno te vrlo vjetrovito i hladno. Puhat će jaka i olujna bura. Pod Velebitom s orkanskim udarima, do 110 kilometara na sat. Zbog toga je DHMZ izdao narančasto upozorenje. Ta će bura znatno pojačavati i dojam hladnoće, činit će se puno hladnije od ovih 7 do 12 stupnjeva. U Gorskom kotaru i Lici bit će oblačno, povremeno sa slabom susnježicom i snijegom. Puhat će umjeren sjeveroistočni vjetar, a najviša temperatura bit će 1 ili 2 stupnja.

Prema sredini tjedna sve manje sunca: U nekim dijelovima zemlje očekujte minuse!

U Dalmaciji će biti umjereno oblačno, sa sunčanim razdobljima, osobito na sjeveru, između Splita i Zadra, dok će na jugu biti malo više oblaka. Posvuda će puhati bura, bit će slabija nego na sjeveru, uglavnom umjerena do jaka, no dovoljna da čini hladan osjećaj uz temperaturu između 12 i 14 stupnjeva. A u unutrašnjosti će biti i niže od toga, oko 9 Celzijevih stupnjeva.

Oblačno, hladno i vjetrovito

U četvrtak, petak i subotu u unutrašnjosti će biti oblačno, povremeno uz slabe oborine. U gorju snijeg, a u nizinama uglavnom kiša, iako i tamo može biti poneke pahulje. Ostaje hladno i pomalo vjetrovito uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar i temperaturu od 2 do 5 stupnjeva.

Na obali će od četvrtka biti oblačnije. No tad će još biti suho, uz jaku buru, koja navečer slabi. Onda će u petak okrenuti na jugo, a s njim stiže i kiša. Staro ribarsko vjerovanje kaže da jugo od petka ne traje dugo. Tako će biti i ovaj put, puhat će još tijekom vikenda kad će kiša lokalno biti obilnija. Temperatura će ujutro biti oko 10, a danju oko 13 stupnjeva.

(Pre)više nijansi sive: Čitav tjedan oblaci i niske temperature, a ponegdje je moguć i snijeg

Sve u svemu, oblačni, hladni i vjetroviti dani su pred nama. Povremeno uz slabe oborine. Najhladnije će biti u srijedu na Jadranu zbog jake i olujne bure. I vikend će biti oblačan i kišovit, osobito na obali, gdje je moguća obilna kiša.

