Iako je u srijedu bilo nekoliko jačih pljuskova, pravo pogoršanje vremena je tek pred nama. Približava nam se jedan poremećaj koji će destabilizirati atmosferu na nekoliko dana pa ćemo do kraja tjedna imati nešto češću kišu i pljuskove, a moguća su i lokalna nevremena, osobito u petak.

U četvrtak ujutro će najoblačnije biti u gorju te na sjevernom Jadranu, osobito na Kvarneru. Tamo će već prijepodne padati kiša, a mogući su i jače izraženi pljuskovi s grmljavinom. Drugdje u Hrvatskoj ujutro će vrijeme biti sunčanije i suho, no posvuda će biti vjetrovito, na moru uz umjereno i jako jugo, a na kopnu slab do umjeren jugozapadnjak. Prema vremenskoj prognozi, najniža jutarnja temperatura iznosit će od 14 do 17, a na Jadranu od 22 na sjeveru do 24 na jugu.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti sve manje sunca i sve više oblaka, a bit će vruće i sparno uz temperaturu od oko 29 stupnjeva. Moguće je i malo kiše ili poneki pljusak s grmljavinom, no veća vjerojatnost za to je navečer. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, koji će navečer okrenuti na sjeverac.

U Slavoniji će u drugom dijelu dana biti još dosta sunca, osobito na istoku, dok je poneki pljusak moguć na zapadu. Onda navečer raste mogućnost za pljuskove, osobito u Podravini, gdje može biti i nevremena. Puhat će umjeren južni i jugozapadni vjetar, i bit će prilično vruće s temperaturom od oko 30 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu te u gorju i poslijepodne će biti oblačno i kišovito uz jako jugo i jugozapadnjak u gorju. Na Kvarneru će navečer lokalno pasti obilna količina kiše, a na otocima su moguće i nevere. Temperatura će iznositi oko 27 na obali te oko 25 u gorju, rekao je meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić.

U Dalmaciji će poslijepodne jugo ojačati na jako i bit će malo oblačnije nego ujutro, no još uvijek barem djelomice sunčano. Lokalno će biti pljuskova i grmljavine koji mogu biti jače izraženi, osobito navečer. Najviša temperatura iznosit će između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva.

Vikend će na kopnu biti promjenjiv i nestabilan. Bit će sunčanih razdoblja, ali povremeno i kiše te pljuskova, najviše u petak. Puhat će većinom slab vjetar, ali s temperaturom u padu. U subotu i nedjelju bit će ispod 25 stupnjeva.

I na obali će za vikend vrijeme biti promjenjivo uz povremenu kišu i pljuskove. Petak će biti najoblačniji i najkišovitiji. Tad su u Dalmaciji lokalno moguće i nevere. Jugo će postupno slabjeti i pkretati, prvo na lebić, a onda na buru i tramontanu. Temperatura će biti u blagom padu.

Sve u svemu, već u četvrtak kreće postupna promjena vremena, prvo na sjevernom Jadranu, a onda navečer i drugdje. Nakon toga slijede nam tri promjenjivija dana. Za vikend će biti i malo svježije, a povratak sunca i topline očekujemo idući tjedan.

