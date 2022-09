Rano ujutro u petak je nastupila jesenska ravnodnevnica i time smo zakoračili u jesen. Ova će jesen biti toplija od prosjeka, na obali će biti kišovitije, a na kopnu će češće biti magle. Već smo proteklih dana okusili to jesensko vrijeme i pomalo zaboravili da je prije nešto više od tjedan dana temperatura iznosila 25 do 30 stupnjeva.

Subotnje jutro će biti većinom sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku, no postupno će sa zapada dolaziti sve više oblaka. Na kopnu će puhati slab jugozapadnjak, a na moru slabo do umjereno jugo. Bit će hladno, na kopnu s temperaturom oko pet, a na obali oko 14 stupnjeva.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti djelomice sunčano, ali uz sve više oblaka. Vjetar će malo ojačati na slab do umjeren jugozapadnjak. Temperatura će iznositi od 21 do 23 stupnja, rekao je tijekom vremenske prognoze Dnevnika Nove TV meteorolog Nikola Vikić-Topić.

U Slavoniji će vrijeme biti pretežno sunčano uz malo više oblaka nego ujutro. Puhat će slab južni i jugozapadni vjetar i bit će osjetno toplije nego u petak uz temperaturu oko 22 Celzijeva stupnja.

Na sjevernom Jadranu i u gorju poslijepodne će djelomice biti sunčano uz sve više oblaka. Mjestimice već može pasti malo kiše, ponajprije oko Rijeke te u Gorskom kotaru. Puhat će umjereno do jako jugo i južni vjetar. Temperatura će na obali iznositi 22, a u gorju oko 17 stupnjeva.

U Dalmaciji će vrijeme biti sunčano uz blagi porast sa sjeverozapada. Jugo će jačati na umjereno, najprije na sjeveru. Najviša temperatura iznosit će od 21 do 24 stupnja.

Hrvatska neće postupiti po zamolnici iz Srbije: "Dosadašnji tijek postupka ukazuje na grubo nepoštivanje prava"

Skandal na istoku, procurila snimka s uvredama: "Ako ove pi**e to ne izglasaju u Kongresu..."

U nedjelju će u kopnenim krajevima biti oblačno uz povremenu kišu, koje će češća biti poslijepodne i češća će biti na zapadu. Početkom novog tjedna vrijeme će biti promjenjivo oblačno. Tad može biti i malo sunca, iako će oblaci i dalje dominirati, uz još kiše. Temperatura će ujutro iznositi oko 10, a danju oko 20 stupnjeva.

Na obali će krajem ovog tjedna i početkom novog vrijeme biti promjenjivo i nestabilno, uz jako jugo i lebić te čestu kišu i pljuskove. Lokalno će pasti obilna količina, u nedjelju na sjeveru, a u ponedjeljak na jugu. Temperatura će ujutro iznositi oko 17, a poslijepodne oko 22 stupnja.

Što se tiče dugoročne prognoze, ova će jesen biti toplija od prosjeka, na obali će biti kišovitije, a na kopnu će češće biti magle.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr