Dugotrajno vruće i sušno razdoblje, koje završava s naglim prodorom vlažnog i zamjetno svježijeg zraka, ključan je uvjet za nastanak vremenskih nepogoda koji su, prema najavama, u četvrtak zahvatile veći dio zemlje.

U subotu ujutro očekuje se nastavak nestabilnog vremena s kišom te lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Ponegdje će biti obilnih oborina, osobito u gorskom području. U unutrašnjosti će mjestimice puhati umjeren sjeveroistočnjak i sjeverac, ponegdje s jakim udarima. Na sjevernom Jadranu zapuhat će umjerena i jaka bura koja će sve više jačati pa će ponegdje biti olujnih i orkanskih udara. Najniža jutarnja temperatura u kopnenim krajevima iznosit će između devet i 14, na Jadranu od 16 na sjevernom do 23 Celzijeva stupnja na južnom dijelu.

U većem dijelu dana u središnjoj Hrvatskoj vrijeme će biti oblačno s povremenom kišom. Prema kraju dana doći će do prestanka kiše, a u noći i do djelomičnog razvedravanja. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak. Bit će zamjetno hladnije uz najvišu temperaturu od 12 do 14 stupnjeva.

U istočnim predjelima vrijeme će biti oblačno i svježe, povremeno s kišom. Puhat će slab do umjeren sjevernjak i sjeverozapadnjak, rekao je tijekom vremenske prognoze Dnevnika Nove TV meteorolog Ivan Čačić.

U gorskoj Hrvatskoj bit će pretežno oblačno, povremeno s kišom, mjestimice obilnijom. Na sjevernom Jadranu će vrijeme biti vrlo promjenljivo, povremeno s kišom i grmljavinom te lokalnim neverinima. U gorju će puhati mjestimice umjeren, na udare i jak sjeveroistočnjak, a na Jadranu umjerena i jaka, podno Velebita i olujna bura s orkanskim udarima. Najviša temperatura u gorskom području iznosit će od devet do 13, a na Jadranu od 17 do 22 stupnja.

U Dalmaciji će vrijeme biti promjenljivo oblačno, ponegdje uz kišu te pljuskove i grmljavinu, a lokalno se očekuju i neverini. Puhat će slaba i umjerena, ponegdje i jaka bura s olujnim udarima, prema otvorenom moru sjeverozapadnjak, a na jugu u prvom dijelu dana jugozapadnjak. Poslijepodne će temperatura iznositi od 22 do 27 stupnjeva.

Ministar Filipović ekskluzivno u Dnevniku Nove TV otkriva što će biti s hrvatskim članovima Uprave Ine: "Srijeda je dan kad će biti donesene odluke"

Pogledajte animaciju: Kako je došlo do prevrtanja kamiona u Čazmi? Moraju se poklopiti ovi faktori

Sljedećih će dana u unutrašnjosti vrijeme barem djelomice biti sunčano uz zamjetno svježija jutra, osobito u gorju. Mjestimice će još biti malo kiše i to uglavnom u gorskom području.

Na Jadranu će tijekom narednih dana vrijeme većinom biti sunčano i svježije, povremeno s umjerenom naoblakom. Ponegdje će na sjevernom dijelu puhati jaka bura.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr