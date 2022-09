Čeka se pravni rasplet mega pljačke u Ini. Reporterka Dnevnika Nove TV Sabina Tandara Knezović razgovarala je s ministrom gospodarstva i održivog razvoja Davorom Filipovićem o tome što će se dogoditi s hrvatskim članovima Uprave Ine.

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović u Dnevniku Nove TV kazao je kako je premijer Plenković poslao poruku cijeloj Upravi Ine da moraju otići.

"Što se tiče hrvatskih članova Uprave Ine, oni će u srijedu na sjednici Nadzornog odbora biti razriješeni, ako do tada sami ne daju ostavke", rekao je.

"Imaju vremena do srijede sami povući taj potez, a ako to ne naprave - u srijedu na sjednici NO bit će, prema odluci Vlade - razriješeni. Srijeda je dan kad će na Nadzornom odboru biti donesene odluke", dodao je i rekao se čuo s članovima Uprave ovih dana.

"Čuli smo se ovih dana, razgovarao sam s njima, rekao sam im koje su dvije opcije. Ako do tada ne podnesu ostavke - njihova smjena", istaknuo je Filipović.

Na pitanje ima li kakvu informaciju hoće li podnijeti ostavke, Filipović kaže da se zna što će se dogoditi u srijedu.

"Svatko odlučuje o svojoj sudbini, mogu podnijeti ostavku do tada", dodaje.

Promjena sustava korporativnog upravljanja

Na pitanje smatra li besprizornim njihovo držanje za stolice na kojima sjede, Filipović navodi kako je bitno "iskoristiti ovu situaciju kako bi se promijenio sustav korporativnog upravljanja".

"To je nešto o čemu sam razgovarao i s mađarskim predstavnicima ovaj tjedan i složili smo se da se model korporativnog upravljanja koji je trenutno loš - mora mijenjati kako se ovakvi korporativni skandali u budućnosti više ne bi događali", rekao je Filipović.

Filipović je rekao da je na Nadzornom odboru, koji je samostalno tijelo, da iskoristi sve zakonske mogućnosti koje ima, a kad se govori o tome hoće li netko dobiti otpremninu ili neće.

"Mislim da su bilo kakve otpremnine u ovakvom trenutku apsolutno neprimjerene", dodao je.

Oprskba plinom

Što se tiče opskrbe plinom, Filipović je rekao da ne očekuje probleme u tom segmentu.

"U razgovoru s predstavnicima MOL-a, pitao sam ih kako bi se oni ponašali da se ovo sve dogodilo u Budimpešti i da je situacija obrnuta. Oni su prihvatili odluku Vlade da sav hrvatski plin i sav plin koji se proizvodi u Hrvatskoj ide hrvatskim građanima, hrvatskim poduzećima i hrvatskim institucijama poput bolnica, škola i vrtića", rekao je Filipović.

"Donijeli smo odluku prema kojoj će Ina povećati proizvodnju plina, a sve je to napravljeno kako bismo podigli sigurnost opskrbe plinom", dodao je.

Oporba žali što se to nije dogodilo ranije

Oporba u Saboru navodi da su posljednje odluke Vlade stigle prekasno. Filipović je rekao kako bi on isto mogao reći za oporbu.

"SDP je mogao napraviti nešto, nisu napravili ništa. Sve poteze koje su povukli, mi danas plaćamo poput izgubljene arbitraže u Washingtonu. Mi smo donijeli sada ovakve odluke, a sve kako bi štitili naše građane", rekao je.

Čelni čovjek HERA-e završio je danas s radom, a epilog toga se dogodio u Saboru. Filipović navodi da je HERA u ingerenciji Hrvatskog sabora.

"Svi ljudi koji rade u sustavu, energetskom sustavu, ali i svim državnim poduzećima trebaju biti u stanju izaći pred medije i odgovoriti na svako pitanje. Svatko mora preuzeti dio odgovornosti za posao koji radi", kazao je.

Kriteriji za nove članove Uprave

Za nove članove Uprave Ine navodi kako će kriterij biti stručnost i odgovornost prema poslu.

"Stručnost i odgovornost prema poslu će uvijek biti kriteriji, sve drugo ne dolazi u obzir", kratko je rekao.

Na pitanje o vrtoglavo visokim otpremninama i hoće li se nešto mijenjati po tom pitanju, Filipović je odgovorio: "Nadzorni odbor utvrđuje politiku primitaka u Ini i vjerujem da Nadzorni odbor može razmotriti i takvu opciju".

Mađarski članovi Uprave ostavke dali ranije

Dva mađarska člana Uprave Ine dala su ranije ostavke nakon što je isto učinio predsjednik Uprave Ine Sándor Fasimon.

Mađarski članovi Uprave Ine Ferenc Horváth i József Simola podnijeli su ostavke

Ferenc Horváth i József Simola, članovi Uprave Ine koje je nominirao MOL, podnijeli su ostavke 16. rujna 2022., priopćeno je iz te kompanije.

Iako je Vlada na čelu s premijerom Andrejem Plenkovićem od Nadzornog odbora Ine tražila razrješenje hrvatskih članova Uprave te kompanije, troje hrvatskih članova Uprave - Niko Dalić, Barbara Dorić i Darko Markotić - ostavku još nije dalo.

Pljačka Ine u aferi s plinom najveća je afera u Hrvatskoj povijesti. Strateška tvrtka oštećena je za više od milijardu kuna u razdoblju od lipnja 2020. do kolovoza 2022.

