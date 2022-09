Pogoršanje je stiglo u Hrvatsku. Već je u četvrtak poslijepodne bilo izraženih pljuskova s grmljavinom, najviše u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. No, vremenska prognoza pokazuje da će ih tijekom narednih dana biti dosta.

U petak će od jutra na kopnu biti oblačno uz kišu, često i pljuskove. Na Jadranu vrijeme biti promjenjivo oblačno, na sjeveru i jugu uz pljuskove s grmljavinom, a u Dalmaciji još uz sunčana razdoblja, osobito na srednjem dijelu i na otocima. Posvuda će biti vjetrovito: na kopnu će puhati umjeren sjeverac, a na obali umjereno do jako jugo i lebić. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti će iznositi od 13 do 17, a na obali oko 22 stupnja.

I drugi će dio dana će u petak u središnjoj Hrvatskoj biti oblačan, tmuran i kišovit. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak i bit će osjetno hladnije nego u četvrtak. Najviša temperaturom iznosit će oko 19 Celzijevih stupnjeva.

I u Slavoniji će biti većinom biti oblačno uz kišu, češću i jaču u zapadnim krajevima, dok se na istoku nakratko može probiti i malo sunčevih zraka. Puhat će umjeren sjeverac, a temperatura će rasti do oko 20 stupnjeva, rekao je tijekom vremenske prognoze Dnevnika Nove TV meteorolog Nikola Vikić-Topić.

Na sjevernom Jadranu i u gorju vrijeme će biti pretežno oblačno, uz čestu kišu te povremeno jake pljuskove i grmljavinu. Lokalno će pasti obilna količina kiše, moguće je više od 100 litara po četvornom metru. Uz to, puhat će umjereno do jako jugo i lebić. Najviša temperatura na obali će iznositi od 23 do 25, a u gorju od 16 do 20 stupnjeva.

U Dalmaciji će biti promjenjivo oblačno uz dosta sunčanih razdoblja, osobito na srednjem i južnom dijelu, ali lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na sjeveru. Puhat će umjereno jugo, a temperatura će i dalje biti visoka, odnosno iznosit će oko 27 stupnjeva.

I u subota će na kopnu biti slično, ali još hladnije vrijeme: oblačno, često uz kišu. Temperatura će iznositi oko 14 stupnjeva tijekom cijeloga dana. Na višim planinama Gorskog kotara, Like i Dalmatinske zagore moguć je i snijeg. U nedjelju će doći do prestanka oborina i djelomičnog razvedravanja uz hladno jutro, ali toplije poslijepodne. To je samo prolazna stabilizacija jer već u ponedjeljak ponovno stižu pljuskovi, no ti će biti lokalni i kratkotrajni.

Subotu će na obali obilježiti olujna i orkanska bura koja će biti najjača na sjeveru. Bit će još izraženih pljuskova, obilne kiše, a moguće su i nevere, osobito u Dalmaciji. U nedjelju će biti sunčanije i ugodnije, bura će znatno oslabjeti, dok će u ponedjeljak ponovno biti lokalnih pljuskova.

