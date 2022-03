Nakon iznadprosječno tople veljače, stigao je ožujak, prvi proljetni mjesec. Proljeće će kalendarski početi za oko 15 dana, no ovi posljednji dani službene zime bit će pravi zimski. Očekuje nas dosta hladan vikend, a prema vremenskoj prognozi, hladno će biti i cijeli sljedeći tjedan.

Subotnje jutro bit će umjereno do pretežno oblačno, vjetrovito i razmjerno hladno. Pri tom će u gorju biti slabog snijega, a na krajnjem jugu eventualno malo kiše. Na kopnu će puhati slab do umjeren, a u gorju uglavnom i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Vremenska prognoza pokazuje da će na Jadranu puhati umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Minimalna jutarnja temperatura u unutrašnjosti će iznositi od -5 do -1, a na Jadranu od dva do šest stupnjeva.

U središnjoj Hrvatskoj će se vrijeme slično jutarnjem zadržati cijeli dan. Tek lokalno može biti slabih oborina, a uglavnom će prevladavati oblačno vrijeme. Dnevna temperatura iznosit će oko šest stupnjeva.

Isto ili vrlo slično očekuje i Slavoniju i Baranju. Vrijeme će većinom biti oblačno, uz sjeverac vjetrovito i hladno, te s temperaturom od šest do osam stupnjeva, rekao je u Dnevniku Nove TV meteorolog Darijo Brzoja.

U gorju će tijekom dana povremeno biti slabog snijega, dok se oborine na sjevernom Jadranu ne očekuju. Bit će dijelom, u Istri i pretežno vedro, uz sunčana razdoblja tijekom dana. Puhat će umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Temperatura će na moru iznositi od sedam do 10 stupnjeva, a u gorskoj Hrvatskoj maksimalno četiri stupnja.

U Dalmaciji će u subotu vrijeme biti promjenjivo i pretežno oblačno, povremeno uz mogućnost za malo kiše, vjerojatnije na krajnjem jugu i na otocima. Puhat će umjerena i jaka bura, a temperatura će biti iznositi oko 10 do najviše 12 stupnjeva.

Vrijeme u kopnenim krajevima se u narednim danima neće previše mijenjati. Bit će promjenjivo oblačno, vjetrovito i hladno. Pritom su moguće i slabe oborine, u nizinama susnježica, a u gorju snijeg. Prema sredini sljedećeg tjedna trebalo bi biti malo više sunca, no za drugi tjedan ožujka će i dalje biti neobično hladno.

Što se tiče Jadrana, sunčaniji će biti sjeverni nego južni dio, gdje je uz povremeno povećanu naoblaku moguće i malo kiše. U narednim će danima puhati sjeverni i sjeveroistočni vjetar u unutrašnjosti, a na moru umjerena i jaka, podno Velebita olujna bura. Temperatura će iznositi oko 10 stupnjeva, a osjet hladnoće pojačavat će i vjetar. Zima stišće na svom kraju pa će nam kape, šalovi i rukavice sasvim sigurno trebati i u sljedećem tjednu.

