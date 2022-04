Sljedećih nekoliko dana očekujemo više kišnih oblaka nego sunčanih razdoblja, osobito na Jadranu i u priobalju, gdje će petak biti i obilnih oborina. Temperatura zraka postupno će rasti. i to najviše od sredine sljedećeg tjedna.

I četvrtak ujutro u središnjim i istočnim predjelima još će biti djelomice sunčano. Na Jadranu će, uz sve više oblaka, zapuhati jugo s kojim ponegdje u Dalmaciji može biti malo kiše. Najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti će iznositi od -1 do dva, a na moru od sedam do 12 Celzijevih stupnjeva.

U središnjoj Hrvatskoj sutra će biti djelomice sunčano, ali će doći do postupnog porasta naoblake. Navečer i u noći na petak mjestimice će biti kiše i to najprije na karlovačkom području. U četvrtak će temperatura iznositi od 16 do 19 stupnjeva.

U istočnim predjelima prijepodne će vrijeme biti djelomice sunčano, a zatim će s postupnim porastom naoblake tijekom noći mjestimice biti kiše. Poslijepodne će temperatura iznositi od 17 do 19 stupnjeva, rekao je meteorolog Ivan Čačić u Dnevniku Nove TV.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu vrijeme će biti umjereno i znatno oblačno. Mjestimice će biti kiše, uglavnom u drugom dijelu dana. Na Jadranu će puhati jugo koje će sve više jačati. Najviša dnevna temperatura većinom će iznositi od 14 do 18 stupnjeva.

U Dalmaciji će biti umjereno do pretežno oblačno, a mjestimice će biti kiše i to najviše u drugom dijelu dana. Puhat će umjereno i jako jugo koje će sve više jačati ponegdje i na olujno. Poslijepodne temperatura iznosit će od 16 do 19 stupnjeva.

U unutrašnjosti će u idućim danima biti toplije, no u petak će vrijeme biti nestabilno. Tad, uz pljuskove i grmljavinu, može pasti i veća količina oborine. U subotu će doći do prolaznog smirivanja vremena, a u nedjelju ponovno može biti kiše, ponegdje i grmljavine. Za vikend će na kopnu biti vjetrovito, uz umjeren do jak jugozapadnjak.

Na Jadranu će u petak biti nestabilno s češćom i lokalno obilnom kišom, ponegdje pljuskovima i grmljavinom, osobito u Dalmaciji. Za vikend će biti sunčanije, ali ne i posve stabilno, pa je moguć još poneki pljusak, osobito u nedjelju. Jugo će u subotu prolazno oslabjeti i okrenuti na jugozapadnjak.

