Nakon kraćeg pogoršanja u ponedjeljak, vrijeme se u cijeloj zemlji stabiliziralo. Vjetar na moru i u Slavoniji polako slabi i pred nama je, pokazuje vremenska prognoza, nekoliko vrlo ugodnih i sunčanih dana.

U srijedu će od jutra u cijeloj zemlji biti sunčano, na kopnu uz malu do umjerenu naoblaku, osobito u Slavoniji i Baranji. Vremenska prognoza pokazuje da će puhati slab do umjeren vjetar, većinom sjeverozapadni, a samo na sjevernom Jadranu bura. Najniža jutarnja temperatura na kopnu će iznositi od -6 do dva, a na obali od tri do šest stupnjeva.

U središnjoj Hrvatskoj će i u nastavku dana biti sunčano uz malo oblaka. Puhat će slab jugozapadni vjetar, pa će biti i prilično toplo s najvišom temperaturom od 13 do 15 stupnjeva, rekao je u Dnevniku Nove TV meteorolog Nikola Vikić-Topić.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu vrijeme će tijekom dana biti pretežno sunčano uz manje oblaka i vjetra nego ujutro. Puhat će samo slab sjeverozapadnjak, a temperatura će se kretati oko ugodnih 13-14 stupnjeva.

U Istri, na Kvarneru te u Gorskom kotaru i Lici poslijepodne će sunčano, uz malo oblaka, i ugodno toplo. Vjetar će biti slab, zapadni i sjeverozapadni, a u gorju jugozapadni. Temperatura će na obali iznositi od 12 do 14, a u gorju i unutrašnjosti Istre stupanj ili dva manje.

I u Dalmaciji će vrijeme biti pretežno vedro, samo prolazno uz malo oblaka. Puhat će slab, a na otocima i umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura iznosit će 14-15 stupnjeva.

I u četvrtak će u kopnenim krajevima vrijeme biti sunčano i toplo. Samo će ujutro biti hladno, mjestimice uz maglu. U petak poslijepodne doći će do naoblačenja pa će navečer padati kiša, a zapuhat će i umjeren sjeverac. U subotu će vrijeme biti promjenjivo oblačno, no većinom suho i osjetno hladnije.

Na Jadranu će u četvrtak biti sunčano i toplo, na zapadu Istre bit će i magle. U petak će zapuhati slabo do umjereno jugo i malo će se naoblačiti, a na sjeveru će navečer biti i kiše. U noći na subotu zapuhat će jaka bura, koja će se do jutra proširiti na cijelu obalu, pa će subota biti hladnija.

