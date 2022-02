Sedmorici vojnika koji su prošli mjesec pali u izvanrednom nadzoru i bili pozitivni na droge - prijeti izbacivanje iz sustava! Stegovno su prijavljeni, sve se još provjerava, ali baš nitko ne nudi odgovor - kako se droga našla u njihovim rukama.

Kako su došli do droge ostat će, čini se, vojna tajna. No, sedmorici hrvatskih vojnika koji su bili pozitivni na kokain i marihuanu sada prijeti izbacivanje iz sustava.

"U razmaku su od 20-30 godina, uglavnom mladi vojnici. Nemamo tih podataka da su oni posjedovali drogu, to se nije istaknulo", objasnio je reporterki Ivani Pezo Moskaljov za Dnevnik Nove TV brigadir Vlado Kovačević iz Samostalnog sektora za vojno policijske poslove.

Riječ je o pripadnicima jedne od poznatijih gardijskih brigada. Neslužbeno se može čuti da su pali na testiranju u petrinjskoj vojarni.

"Prošli su liječnički pregled, što znači da konzumant na droge i onaj koji ih koristi, koristi ih privremeno", dodao je brigadir Kovačević.

O kojim količinama je riječ, koliko dugo i gdje su drogu konzumirali, te ima li među njima i preprodavača - sve se još ispituje. Još rade i dodatna toksikološka vještačenja.

"Ako test potvrdi da je pozitivan, slijedi stegovna sankcija, a to je prekid radnog odnosa ili nečastan otpust. Na taj način šaljemo poruku - ili ćete konzumirati drogu ili ćete imati sigurno radno mjesto", komentirao je.

Gotovo svaki deseti vojnik kojeg su lani provjeravali bio je pozitivan! Vojna policija bila je u 115 nadzora kojima je bilo obuhvaćeno 636 osoba! U 15 slučajeva utvrdili su sumnju u kriminalne radnje, 17 prekršajnih djela te 39 kršenja vojne stege. Manjak discipline u vojsci jedan je od glavnih problema, smatra njezin nekadašnji pripadnik, Kristian Družeta.

"Oni su djevojke i dečki koji su došli iz našeg društva u Oružane snage i postali su vojnici. Svakako da je tu sad upitna i selekcija i psihološko testiranje, zdravstveni pregledi. Nije dovoljno reći da je to nulta tolerancija - treba pokazati i na djelima", naveo je Družeta.

"Po svakom nadzoru izvješćujemo njihove zapovjednike. Kroz preventivni dio oni to trebaju prepoznati (što se događa)", kazao je Kovačević.

O problemu kojeg je trebao prepoznati i vojno-obavještajni sustav - bez komentara danas i šef vojske, ali i vrhovni zapovjednik. Prije nekoliko mjeseci nakon narko-afere sa specijalcima - poslao je jasnu poruku.

"Sve zapovjednike koji na to ne obrate najozbiljniju pozornost ću držati odgovornima! Sad je to upozorenje i ne smije se to više događati, a posebno ne da ima ljudi koji se bave organiziranjem i raspačavanjem narkotika. Bilo je i toga", govorio je u listopadu 2021. godine Zoran Milanović.

I više je nego jasno da traje i da problem nije riješen - i nakon niza pokrenutih istraga i incidenata.

