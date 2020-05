U idućih nekoliko dana sunčana razdoblja prekidat će kraći pljuskovi, koji uz grmljavinu mogu biti i izraženiji.

Tjedan smo počeli s vremenom vrlo tipičnim za ovo doba. Izmjene kiše i sunca generalno ne oduševljavaju baš nikoga, a posebno meteorologe i to najviše zbog toga što je vrijeme vrlo nepredvidivo, i jer je raspon mogućih događaja u danu zapravo velik.

Od sunca do kiše u samo nekoliko minuta, pri čemu se nekad može dogoditi i da u jednom dijelu grada pada, a da u drugom ostane potpuno suho. E pa, pripremite se na tjedan upravo takvog vremena, kad će sunčana razdoblja biti isprekidana kraćim pljuskovima, koji onda uz grmljavinu mogu biti i izraženiji. Najviše suha i sunčana vremena bit će na Jadranu.

Razlog nestabilnosti atmosfere s jedne strane, a opet sunčanim razdobljima s druge kombinacija je polja visokog tlaka u prizemnom sloju te hladnijeg i vlažnog u višim slojevima koji će cijeli tjedan kružiti iznad središnje i istočne Europe pa tako i nama povremeno donositi kišu i pljuskove.

U dan smo ušli s djelomično sunčanim, ali prilično vjetrovitim jutro. Na kopnu je već i prijepodne moguća koja kap kiše, dok će na moru biti suho i sunčanije. U unutrašnjosti će zapuhati umjeren i jak sjeverac, a na Jadranu umjerena i jaka bura i tramontana, moguće s olujnim udarima. Temperatura, ujutro, u kopnenim krajevima od 8 do 11, a na moru većinom između 12 i 16 stupnjeva.

Djelomice sunčano u središnjoj Hrvatskoj nastavit će se i poslijepodne, a uz promjenjivu naoblaku tijekom dana je moguće malo kiše ili pokoji pljusak. Bit će vjetrovito, puhat će umjeren i jak sjeverac, a temperatura će biti oko 20 stupnjeva.

Slično i u Slavoniji i Baranji. Uz više oblaka mjestimice može biti malo kiše ili pokoji pljusak praćen grmljavinom. Puhat će većinom umjeren, ponegdje jak sjeverac, pri čemu će posebno vjetrovito biti u Podravini. Temperatura ovdje od 18 do 21 stupanj.

Na Jadranu uglavnom suho

U gorskoj Hrvatskoj cijeli dan promjenjivije nego drugdje, ipak nešto više oblaka ovdje i malo veće šanse za pljusak i grmljavinu. I temperatura će biti niža nego u unutrašnjosti, negdje između 15 i 19 stupnjeva. Na sjevernom Jadranu zato, i danas uglavnom suho, djelomice sunčano, doista rijetko uz mogućnost za kap kiše, ponajprije u unutrašnjosti Istre. Rekli bismo ugodno, obzirom da će biti 20-ak stupnjeva u zraku, no puhat će umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima pa danas treba računati i na vjetar.

I u Dalmaciji većinom suho, a tek rijetko je u zaleđu ili na krajnjem jugu moguć pljusak. Puhat će umjerena i jaka bura i tramontna, a temperatura će biti većinom između 21 i 24 stupnja.

Slično vrijeme zadržat će se sve do kraja tjedna. Djelomice sunčano, ali i uz uglavnom poslijepodnevne kraće pljuskove kojih će sporadično biti na kopnu. Osobito od četvrtka. Vjetar većinom slab do umjeren sjeveroistočni, a temperatura oko 20, dakle, 20-ak do 23 stupnja.

Na Jadranu će uglavnom prevladavati sunčano te će većinom biti i suho. Još u srijedu, u početku jaka bura, no potom će slabjeti. Temperatura se neće značajnije mijenjati, danas mrvicu svježije, a onda od srijede do kraja tjedna oko 23, 24 stupnja na moru.