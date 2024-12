Posebna "kapa" nad Velebitom znači samo jedno: probleme u prometu na podvelebitskim dionicama. Od Sv. Roka do Posedarja, ali i na Kvarneru, od Kikovice do Delnica, autocestom su mogla samo osobna vozila.

Ostali moraju ići zaobilaznicom da se ne bi dogodila scena kada je, prije nekoliko dana, jaka bura prevrnula kamion. Jer bura nikome ne prašta.

A kad nisi na cesti, malo bure dobro dođe.

"Evo suši se roba, jedino tako ili uz peć", iskoristio je buru u svoju korist Juro iz Gračaca. Bura je lijek, tvrde Splićani, jer pročišćava zrak.

"Bura je zdrava, onako kako bi ti reka, nije molačina u tijelu, zdravija je daleko do juga. I to je to", siguran je Petar.

"Bura liči kosti. Jugo te razbiva. Kad je promaja nije lipo. A prehladiš se. Meni žena uvik viče, a reka san da ne viče: 'Napravija si promaju'. A ja kažem: 'Nisam, Kate, namjerno, zaboravija san'", ispričao je Ante.

Što se sve još o buri može čuti, pogledajte u videoprilogu Sanje Jurišić.

