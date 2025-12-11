Vila koju vrijedi pogledati baš sada: Dok traje zima, ovdje se planiraju neki ljepši dani

Galerija 2 2 2 2

Dok nas zimske temperature tjeraju da tražimo tople rukavice i šalove, upravo je ovo vrijeme kada mislimo najbistrije. Dani su mirniji, ritam sporiji. Jedan od onih velikih planova mogla bi biti i nova nekretnina o kojoj mnogi maštaju. Uz pouzdanog partnera, Krk Real Estate, ne treba sve ostati samo na maštanju. Vlastiti komad mediteranskog mira, dom u kojem se živi opuštenije i ljepše.

U Puntu, jednoj od najšarmantnijih lokacija otoka Krka, u izgradnji je luksuzna vila koja već na prvi pogled osvaja spojem elegancije, privatnosti i čistog užitka. Iako će pravi sjaj ove nekretnine doći do izražaja u toplijim mjesecima, zima je idealan trenutak da zastanete, pogledate prostor koji nastaje i zamislite kako bi mogao izgledati vaš život za nekoliko mjeseci.

Vila nudi sve što suvremeni život danas traži (Foto: KRK REAL ESTATE d. o. o.)

Dom oblikovan za udobnost, mir i ljepotu svakog dana

Na ukupnih 221,6 m², raspoređenih kroz tri etaže, vila nudi sve što suvremeni život danas traži, ali s daškom luksuza koji se rijetko nalazi.

U podrumu se krije privatna wellness-zona: prostor za fitnes, svlačionica, sauna, kupaonica i spremište. Idealno mjesto za dane kad je vani hladno, a vi se želite odmoriti, obnoviti energiju ili se posvetiti sebi.

U podrumu se krije privatna wellness-zona (Foto: KRK REAL ESTATE d. o. o.)

U prizemlju je prozračan dnevni boravak, moderna kuhinja i blagovaonica, povezane u otvoreni prostor koji je prepun svjetla. Velika terasa od 32,68 m² pruža pogled na mirnu okolinu i poziva da maštate o druženjima, jutarnjim ritualima i trenucima koje ćete stvarati upravo ovdje.

Na katu se nalaze tri spavaće sobe, svaka s vlastitom kupaonicom i garderobom. Balkon od 25,98 m² nudi pogled na more, koje je jednako lijepo i zimi.

Otvoreni dnevni prostor koji je prepun svjetla (Foto: KRK REAL ESTATE d. o. o.)

Mirna okućnica i bazen

Na 450 m² okućnice nalazi se i privatni bazen. Možda vas sada, u zimskom razdoblju, više privlači ideja toplog čaja nego kupanje, ali upravo je sada pravo vrijeme za odabir nekretnine u kojoj ćete za nekoliko mjeseci stvarati nove uspomene. Birati zimi znači uživati bez žurbe i biti spremni kada dođu sunčaniji dani.

Vila koja osvaja osvaja spojem elegancije, privatnosti i čistog užitka (Foto: KRK REAL ESTATE d. o. o.)

Zašto je ova vila prilika koju vrijedi razmotriti baš sada?

▪ Savršena, mirna lokacija udaljena 500 metara od mora

▪ Moderan arhitektonski pristup s naglaskom na udobnost i privatnost

▪ Wellness-zona idealna za zimu i ljeto

▪ Velike terase i balkon s prekrasnim pogledom

▪ Elegantna novogradnja visoke kvalitete

Fotografije i više detalja dostupni su na stranici Bijelo jaje, gdje možete vidjeti kako se ova nekretnina razvija i zašto privlači velika zanimanja.

A da cijeli proces bude jednostavan i bez brige…

Kupnja doma na otoku nešto je više od investicije. To je dugoročna odluka o miru, ritmu i načinu života. Zato je važno imati pouzdanog partnera na svakom koraku. Upravo zato mnogi kupci biraju Krk Real Estate jer, kako sami ističu, oni su "vaš ključ do idealne nekretnine na Krku", s pristupom koji svaku fazu čini sigurnom, pouzdanom i bez stresa.

Zima je vrijeme tihih odluka, onih koje oblikuju mjesece koji dolaze. A ova vila u Puntu možda je upravo ona prilika koja će vas inspirirati da već sada počnete planirati ljepšu, mirniju i sunčaniju svakodnevicu.