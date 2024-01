Zrakoplovu u letu odvojili se dijelovi vrata i trupa, sada su pronađeni

Pronađen je nestali dio zrakoplova Alaska Airlinesa koji se u petak odvojio dok je zrakoplov bio u zraku, kažu istražitelji, prenosi BBC.

Vlasti su tražile dijelove trupa i vrata u Portlandu - gradu iz kojeg je Boeing 737 Max 9 poletio.

Učitelj Bob pronašao je nestale dijelove u svom dvorištu, rekao je u ponedjeljak predsjednik organizacije koja vodi istragu.

171 zrakoplov Boeing 737 Max 9 i dalje je prizemljen dok se sigurnosne provjere nastavljaju, javlja BBC.

Odluka je uslijedila nakon incidenta koji se dogodio u petak nedugo nakon što je let Alaska Airlinesa poletio iz međunarodne zračne luke Portland prema Los Angelesu.

Zrakoplovu, koji je prevozio 171 putnika i 6 članova posade i tada bio na visini od gotovo 5000 metara, odlomio se dio vrata i trupa. Unatoč padu tlaka u letjelici posada je uspješno okrenula zrakoplov i sletjela nazad u Portland.

An Alaska Airlines flight (brand new 737 Max 9) had to make an emergency landing shortly after takeoff, when a ‘window and a chunk of fuselage’ blew out at 16,000 feet.

Phones, and other items were sucked out when the plane depressurized. pic.twitter.com/WedaE1LjgI