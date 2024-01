VIDEO Nevjerojatna snimka drame u zrakoplovu: "Proglasili smo uzbunu, imamo 177 putnika"

Zrakoplov Alaska Airlinesa sinoć je prisilno sletio u Portland, Oregon, nakon što je osoblje prijavilo problem s tlakom u zrakoplovu. Prema izvješću CNN-a, službenici su potvrdili ovaj incident, dok je jedan od putnika izjavio da je prozor aviona u kojem je bio 171 putnik i šest članova posade pao tijekom leta.

Prema informacijama Flightradar24, zrakoplov je bio u zraku oko 20 minuta nakon polijetanja iz međunarodne zračne luke Portland prije nego što se vratio na pistu.

"Treba nam skretanje. Proglasili smo uzbunu. Pada pritisak. Imamo 177 putnika u avionu", pilot objašnjava.

An Alaska Airlines flight (brand new 737 Max 9) had to make an emergency landing shortly after takeoff, when a ‘window and a chunk of fuselage’ blew out at 16,000 feet.

Phones, and other items were sucked out when the plane depressurized. pic.twitter.com/WedaE1LjgI