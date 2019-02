U nedjelju u popodnevnim satima zrakoplov tipa Cessna 414A Chancellor srušio se na stambeno naselje Yorbe Linde u kalifornijskom okrugu Orange. Vatrogasci su odmah izašli na mjesto događaja.

Vatrogasci su odmah izašli na teren nakon dojave o rušenju Cessne. Zrakoplov se srušio u sred stambenog naselja, nakon čega je vatra zahvatila dvije kuće u četvrti Yorba Linda, piše lokalni portal The Orange County Register.

Prema prvim informacijama, najmanje dvije osobe su poginule, dok su dvije ozlijeđene osobe prevezene u bolnicu, piše RT. Još uvijek nije poznato ima li u nesreći još ozlijeđenih.

Radi se o zrakoplovu Cessna 414A Chancellor, avionu s dva motora i osam sjedala. Prema podacima, vlasnikzrakoplova je privatna osoba iz Oregona.

Zrakoplov je netom prije pada krenuo iz zračne luke Fullerton Minicpial i nije jasno što je moglo uzrokovati pad te je li u trenutku pada bilo putnika na letu.

Snimke koje su s mjesta događaja objavili stanovnici pokazuju kako je požar zahvatio kuće, a čuju se povici da se ljudi drže podalje od zgrade.

A picture from my local community group page. Some parts that fell out of the sky of the Yorba Linda plane crash.|



Looks like a cessna? pic.twitter.com/Y6DXHI8bMY