Ruski vojnik otkrio je da on i njegovi suborci odbijaju slijediti zapovijedi nakon kaotičnog slanja u rat u Ukrajini.

U videu koji je brzo postao viralan, neimenovani muškarac stoji ispred grupe vojnika i kaže da se oni odbijaju boriti zbog velikih gubitaka koje je pretrpio njihov vod. Vojnik je rekao da je unovačen u brigadu teritorijalne obrane u Belgorodskoj oblasti, koja graniči s Ukrajinom, te da je bio stacioniran u gradu Shebekino do 2. ožujka.

Njegov vod je potom poslan u Donjeck, ali mu nije rečeno da će se pridružiti jurišnoj brigadi samoproglašene Narodne Republike Donjeck.

Rekao je da su trupe prebačene bez ikakvih zapovijedi, objašnjenja i rečeno im je da napadnu sela bez izviđanja, bez komunikacija, pa čak i karata.

Rusi u potrazi za novim topovskim mesom, kriterija nema: Psihijatar poziva suicidalne muškarce da se pridruže vojsci

"Mislili smo da će dobiti srčani udar": Ni loši vojni rezultati nisu ga toliko uzrujali. Zbog ljubavnice izgubio živce, psovao i vikao

Dodao je: "Ljudi umiru, ovo je sve što je ostalo od mog voda, od cijele satnije. To je potpuna katastrofa", poručio je.

Otkako je predsjednik Vladimir Putin pokrenuo invaziju prije nešto više od godinu dana, podijeljen je niz video zapisa u kojima se ruske trupe žale na lošu obuku, neadekvatnu opremu, a ponekad čak i na nedostatak odgovarajućih zapovijedi.

Nakon Putinove naredbe o djelomičnoj mobilizaciji u rujnu pojavilo se više isječaka, nakon čega su uslijedile brojne priče o mobilizaciji Rusa.

As if we are now getting used to almost daily videos from Russian mobilised soldiers, this one is different. The commander of this platoon is not appealing to Putin, but directly stating he is refusing to obey orders. These men were transferred to "DPR" for "meat assaults" and… https://t.co/KwxixW3cLe pic.twitter.com/vPWEYUDRZ7