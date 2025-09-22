Milanović iz New Yorka poručio: "Nažalost, stvari baš ne funkcioniraju"

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović sa suprugom Sanjom Musić Milanović boravi u Sjedinjenim Američkim Državama gdje će u srijedu govoriti na Općoj skupštini UN-a.

Milanović se u nedjelju u New Yorku sastao s Hrvatima koji žive u tom gradu, koje je upoznao sa sigurnosnom i političkom situacijom u domovini, ali i Europskoj Uniji u trenucima napetih geopolitičkih odnosa u svijetu.

Zoran Milanović s Hrvatima u New Yorku Foto: Ured predsjednika RH/Marko Beljan

Zoran Milanović s Hrvatima u New Yorku - 2 Foto: Ured predsjednika RH/Marko Beljan

"Vrijeme u kojemu danas živimo nije zabilježeno, depresivno je i nije dobro. Ljudi koji su na čelnim pozicijama, posebno u Europi, rade jako loš posao i općenito nisu dorasli tom zadatku. Neke stvari su nerješive, a način na koji se rješavaju dovode do daljnjeg antagonizma i moguće do rata", upozorio je Milanović na prijemu.

Uspoređujući doba hladnog rata i sadašnje stanje u svijetu, podsjetio je kako je u doba hladnog rata bilo izuzetno teško i trebalo je jako puno koncentracije da različiti ljudi sjednu i razgovaraju o važnim stvarima. "Zadnjih dvadeset godina je sve razbijeno, sigurnosna arhitektura svijeta, posebno zapadnog svijeta i sjeverne hemisfere, više ne postoji", rekao je Milanović i ponovio kako danas živimo u teškim vremenima. "I zbog toga moramo gledati sebe, svoj posao i svoje interese te gledati da ne stršimo previše u savezima u kojima smo – NATO-u i Europskoj uniji".

"Nažalost, stvari baš i ne funkcioniraju onako kako su trebale funkcionirati", rekao je govoreći o stanju u EU i ulozi Hrvatske u njoj. "Tu ne mislim na privremene i povremene plasmane novca koji dolaze u Hrvatsku za, uglavnom, neproduktivne projekte i stvari koje Hrvatsku neće učiniti tehnološkom silom i neće učiniti bogatijom državom. Ali, bolje da i toga ima jer kada stane imat ćemo nove ozbiljne izazove. Hrvatska danas mora biti lojalna savezima u kojima je članica i mora poštivati obveze koje je preuzela, ali isto tako nikada ne smije dopustiti da nas se uvuče u kombinacije i avanture koje nismo krojili jer to nije solidarnost. To od nas nitko ne može tražiti i neće dobiti, što se mene tiče", istaknuo je predsjednik.

Govoreći o ratu u Gazi, Milanović je poručio: "Mi se možemo zalagati za priznanje Palestine. Kažu da to neće puno promijeniti. Pa i neće, ali neke stvari se trebaju riješiti da bi se moglo ići dalje. Svijet neće biti bolji i ljepši, uvijek će biti bremenit krizama, defektima, nedostacima i tome se moramo prilagoditi", zaključio je.

Susret predsjednika Milanovića i supruge Sanje Musić Milanović s Hrvatima u New Yorku organiziran je uoči sudjelovanja Predsjednika Republike na 80. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda koja počinje u ponedjeljak.

Govor predsjednika Milanovića na Općoj skupštini UN-a predviđen je za srijedu. Danas će Predsjednik Republike sudjelovati na Međunarodnoj konferenciji o mirnom rješenju palestinskog pitanja i provedbi dvodržavnog rješenja, priopćeno je iz Ureda predsjednika.