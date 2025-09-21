Oglasio se Netanyahu nakon što su tri države priznale Palestinu: "Ovo je nagrada za terorizam"

Britanski premijer Keir Starmer je ranije u nedjelju objavio da zemlja službeno priznaje Palestinu kao državu. Isto su učinile i Kanada te Australija.

Tijekom konferencije za novinare u Tel Avivu iz ureda izraelskog premijera potvrđeno je da Benjamin Netanyahu smatra priznanje Palestine kao države od strane Ujedinjenog Kraljevstva i drugih "apsurdnim".

Glasnogovornica Shosh Bedrosian nadodala je da je Netanyahu izjavio kako je to priznanje "nagrada za terorizam", javlja Sky News.

Kaže da će države koje se odluče za priznanje "zanemariti potpunu kaotičnost u koju je Hamas doveo Gazu, kao i Izrael, uključujući obitelji naših vojnika i, naravno, taoce koji su još uvijek u zatočeništvu Hamasa, te da ljudi Izraela neće počiniti samoubojstvo zbog političkih potreba europske politike", zaključio je.

Oglasilo se i ministarstvo

Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova izjavilo je da je priznanje palestinske države "ništa drugo nego nagrada za džihadistički Hamas - ojačan svojim ogrankom Muslimanskog bratstva u Ujedinjenom Kraljevstvu".

"Sami čelnici Hamasa otvoreno priznaju: ovo priznanje je izravna posljedica, 'plod' masakra od 7. listopada", stoji u objavi izraelskog ministarstva vanjskih poslova na platformi X.