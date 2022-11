Čelnici NATO saveza sastat će se danas na izvanrednom sastanku nakon sinoćnje eksplozije u poljskom mjestu Przewodowu, na poljsko-ukrajinskoj granici, u kojoj su poginule dvije osobe. Poljska je aktivirala članak 4. NATO ugovora, a još se spekulira hoće li biti aktiviran i članak 5.

Da je aktiviran članak 4. NATO-a i da će se čelnici saveza sastati u srijedu na izvanrednom sastanku, Reuters javlja pozivajući se na izjave dvojice europskih diplomata.

Članak 4. NATO-a, a Sjevernoatlantski ugovor ih ima 14, nalaže da će se zemlje saveznice ''zajednički savjetovati uvijek kada, prema mišljenju bilo koje od njih, bude ugrožena teritorijalna cjelovitost, politička neovisnost ili sigurnost bilo koje od stranaka''.



Može ga pokrenuti svaka zemlja članica koja se osjeti ugroženom od neke druge zemlje ili terorističkih ugroza ili glavni tajnik NATO-a.



Ono od čega neki strepe je i potencijalno pokretanje zloglasnog članka 5. jer bi to moglo značiti uplitanje NATO-a u rat Rusije s Ukrajinom.



''Stranke su suglasne da će se oružani napad na jednu ili više njih u Europi ili u SAD-u smatrati napadom na sve njih te su stoga suglasne da će, u slučaju takvog oružanog napada, svaka od njih, u ostvarivanju prava pojedinačne ili kolektivne samoobrane priznatog člankom 51. Povelje Ujedinjenih naroda (UN), pomoći stranki ili strankama koje su napadnute, poduzimajući odmah, pojedinačno i zajedno s drugim strankama, mjere koje se smatraju potrebnima, uključujući uporabu oružane sile, radi uspostavljanja ili održavanja sigurnosti sjevernoatlantskog područja. Svaki takav oružani napad i sve mjere poduzete kao rezultat tog napada odmah će biti prijavljeni Vijeću sigurnosti. Takve mjere će prestati kada Vijeće sigurnosti poduzme mjere potrebne za ponovnu uspostavu i održavanje međunarodnog mira i sigurnosti.''

Nakon pada projektila Poljska traži aktiviranje 4. članka NATO-a: Rusija optužuje Ukrajinu, oglasio se i Zelenski

Vojni analitičar o padu projektila u Poljskoj: "Iznenađenje je da se to već dosad nije desilo"



Članak 5., ukratko, fokus ima na kolektivnoj obrani i napisan je u vrijeme kada je bloku prijetio napad Sovjetskog Saveza. Dosad je pokrenut samo jednom, i to dan nakon terorističkih napada na SAD 11. rujna 2001.



Ne postoji automatski proces pokretanja, naime, NATO mora glasati da se pokrene, a zasad nema naznaka da je to vjerojatno.