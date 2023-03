Na deveti dan štrajkova i manifestacija protiv mirovinske reforme policija je u četvrtak suzavcem rastjerala anarhiste među uglavnom mirnim prosvjednicima, njih 3,5 milijuna diljem Francuske prema organizatoru, odnosno 1,8 milijuna prema policiji, a nova mobilizacija najavljena je za utorak.

Dan je protekao u blokadama željezničkih kolodvora, cesta i dijela pariškog aerodroma Charles De Gaulle.

Među prosvjednicima bilo je učiteljima i drugih profesija koji su prekinuli rad kako bi na ulicama iskazali ogorčenje pošto je Vlada progurala svoju reformu podizanja dobne granice za umirovljenje sa 62 na 64 godine.

U središnjem dijelu Pariza prosvjedi su općenito bili mirni, piše agencija Reuters, no manje skupine anarhista koji se nazivaju "Black Block" razbijale su izloge, uništavale ulični inventar i restoran McDonalds.

Sukobi su se razvili kada je policija reagirala suzavcem. BFM TV citira policijski izvor koji je rekao da je 21 osoba privedena, prenosi agencija Reuters.

FRANCE - Paris tonight. This isn’t about Pension reforms anymore, it’s a fight for democracy.



The people against one man, who believes he is above Parliament & above citizens.



Liberté, Égalité, Fraternité 🔥 pic.twitter.com/WhSiSVZYXR