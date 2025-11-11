Ruske snage u "Mad Max" stilu ulaze u razoreni grad: "Situacija se pogoršala"

Rusija je objavila da su njezine snage dublje prodrle u istočnoukrajinske gradove Pokrovsk i Kupiansk, a na snimkama se vide i vojnici koji u grad ulaze na motociklima, pa čak i na krovovima oštećenih automobila.

Moskva tvrdi da bi joj zauzimanje Pokrovska, kojeg ruski mediji nazivaju "vratima Donjecka", dalo platformu za prodor na sjever prema dva najveća preostala grada pod ukrajinskom kontrolom u Donjeckoj regiji - Kramatorsku i Slavjansku.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opisao je situaciju oko Pokrovska kao tešku te rekao da Moskva pojačava napade u jugoistočnoj regiji Zaporižja, a njegov vrhovni zapovjednik, Oleksandr Sirski, priznao je da se položaj njegove vojske u dijelovima jugoistočne regije značajno pogoršao.

Korisnici su na Telegramu komentirali da scene ulaska vojnika u Pokrovsk izgledaju kao iz akcijskog filma "Mad Max" koji se i odvija u postapokaliptičnom svijetu.

Reuters je uspio potvrditi lokaciju videa kao Pokrovsk na temelju satelitskih snimki područja.

"Situacija se znatno pogoršala na pravcima Oleksandrivka i Huljajpolje, gdje je neprijatelj, koristeći brojčanu nadmoć u ljudstvu i materijalu, napredovao u žestokim borbama i zauzeo tri naselja“, napisao je Sirski na Telegramu.

Ukrajinske trupe, napisao je, vodile su "iscrpljujuće bitke" za dva sela sjeveroistočno od Huljajpolja. Oni su izjavili je da se oko 300 ruskih vojnika sada nalazi u Pokrovsku te da je Moskva posljednjih nekoliko dana pojačala napore za dovođenje dodatnih trupa.

Moskva i Kijev dali su različite verzije bitke za Pokrovsk: Moskva je danima tvrdila da je grad okružen, dok je Kijev negirao da Moskva kontrolira grad te je u ponedjeljak izjavio da još uvijek može opskrbljivati ​​susjedni Mirnohrad. Ipak, izgledno je da Rusija ima više ljudstva na raspolaganju, a Ukrajincu su iscrpljeni od višemjesečne borbe.

Ukrajinske karte koje prate promjene na bojišnici pokazuju da ruska kontrola iznosi 19,1% Ukrajine, u odnosu na 18% prije gotovo tri godine.