Ubila je očuha i zatrpala ga ispod hrpe smeća, na njegovu računalu pronašla je jezivu tajnu: "Bio je to najstrašniji, najpotresniji osjećaj ikad"

Jade Janks (41) iz Kalifornije, koja je 2020. godine osuđena da je ugušila svog očuha, počinila je djelo nakon što je na njegovu računalu našla ilegalne, uznemirujuće fotografije sebe, rekli su tužitelji.

Navodno je žena na Staru godinu drogirala svog očuha, 64-godišnjeg Thomasa Merrimana, koktelom tableta protiv bolova i za spavanje. Nakon toga ga je ugušila plastičnom vrećicom, a tijelo mu je pronađeno sljedeći dan na prilazu ispred kuće, ispod hrpe smeća.

Tim koji brani Janks na suđenju rekao je da je žena pronašla svoje fotografije na Merrimanovu laptopu dok je ranije tog mjeseca čistila njegovu kuću. Fotografije su bile sortirane po dijelovima tijela.

"Bio je to najnasilniji, najstrašniji, najpotresniji osjećaj ikad", svjedočila je Janks, a prenosi The Mirror. "Osjećala sam se loše, osjećala sam da ne mogu... ni dotaknuti vlastitu kožu. Ne znam postoje li riječi, čak ni u filmu nisam vidjela nešto toliko bolesno."

Janks je proglašena krivom za ubojstvo 2023. i osuđena na 25 godina zatvora. Brinula se o Merrimanu nakon pada zbog kojeg je završio u bolnici, objasnio je zamjenik okružnog tužitelja Jorge Del Portillo.

Kada je došla očistiti očuhov dom, na računalu je otkrila mape sa stotinama svojih fotografija. Te fotografije su njezinim bivšim partnerima poslane uz njezin pristanak i nikada nisu bile namijenjene Merrimanu. Rekla je da je bila potpuno šokirana kada ih je pronašla na njegovu računalu.

"I'm still picking up the pieces": Convicted murderer Jade Janks spoke to the court Monday before she was sentenced for killing her stepfather after she found nude photos of herself on his computer. "I'm sorry I didn't act the way I was suppose to that day," she said. pic.twitter.com/nI2QaUfB00 — Law&Crime Network (@LawCrimeNetwork) March 6, 2023

Strah od onoga što je pronašla natjerao ju je da smisli plan za ubojstvo, tvrde tužitelji.

Nakon što je drogirala Merrimana, poslala je tekstualnu poruku u kojoj je pisalo: "Upravo sam ga drogirala do krajnjih granica."

"Spremam se udariti ga po glavi kad se bude budio. Bit će to vikend kod Bernieja", navodno je napisala u poruci.

Adam Siplyak, bliski ženin prijatelj, svjedočio je da je ona priznala ubojstvo i otkrila da je Merrimanovo tijelo bilo u njezinu vozilu. Rekao je da je zatražila njegovu pomoć u prenošenju tijela iz automobila u njegov stan, što je on odbio.

"Rekla je: 'Ubila sam ga, a on je na stražnjem sjedalu mog (Toyote) 4Runnera'. Rekao sam: 'Ne mogu ti pomoći... nema šanse, odlazim odavde. Moram odgojiti sina.'", svjedočio je Siplyak i dodao da je sljedećeg jutra obavijestio policiju o onome što je od njega tražila.

U listopadu 2024. kalifornijski žalbeni sudac potvrdio je Jade Janksinu osudu za ubojstvo.