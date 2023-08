VIDEO Vandalizam na popularnoj rimskoj fontani! Žena hodala po stijenama da bi natočila vodu, a onda su je odveli

Još jedan u nizu kulturni vandalizam na talijanskim spomenicima - tako strani mediji opisuju najnoviji incident koji se dogodio na popularnoj Fontani di Trevi u Rimu, dovršenoj 1761. godine.

Društevnim mrežama proširila se snimka žene koja se, bez obzira na zabrane i znakove upozorenja, penje na fontanu i toči vodu.

Lex Jones, koja je sve snimila, rekla je da su ljudi oko nje bili jednako zbunjeni kao i ona koja je, zbog neočekivane radnje, počela snimati što se događa.

Pročitajte i ovo Horor VIDEO Eksplozije u Rusiji ubile 27 ljudi, 15. kolovoza proglašen danom žalosti: "Ovdje je kao u ratu"

"Znakovi zabrane bili su posvuda", dodala je.

Ipak, kada gospođa silazi s fontane i pravi se kao da se ništa nije dogodilo - prilazi joj policajac. Jones je dodala da je nepoznata žena na kraju odvedena.

BAD IDEA: Woman stuns onlookers as she walks across the Trevi Fountain and uses one of Rome’s most iconic tourist attractions to fill up her water bottle.



Eyewitness footage shows a guard blowing a whistle and eventually leading her away. #news #italy #travel pic.twitter.com/s5wpF14ckR