"Imaš sreće što si živa": Australka ostala u šoku kada je shvatila što je uzrok njezinim bolovima

Žena se u bolnici borila za život nakon što je slučajno ostavila tampon oko dva mjeseca i dobila sindrom toksičnog šoka.

Otkad je bila tinejdžerica, Australka Kelsey Foster (29) koristila je tampone i uvijek ih je smatrala sigurnim i lakim proizvodom za menstruaciju. Za news.com.au ispričala je da zapravo nije imala pojma o mogućim opasnostima koje bi mogle proizaći iz korištenja tampona, a svakako nije bila svjesna učestalosti sindroma toksičnog šoka.

Nikada nije učila o tome u školi, i zapravo je o tome mislila kao o "urbanoj legendi", nečemu za što je čula, ali nikada nije mislila da bi joj se uistinu moglo dogoditi.

"Glavna stvar koju želim prenijeti je da pričanje o mjesečnici ne bi trebalo biti sramotno. Postoji puno stigme oko svakog razgovora o menstruaciji i to znači da se o stanjima poput sindroma toksičnog šoka jednostavno ne govori. To je smrtonosno stanje i vaše se tijelo može ugasiti unutar 24 do 48 sati. Nije šala", rekla je Kelsey koja sada želi podići svijest o tome tako što će ispričati svoju priču.

Kelsey boravak u bolnici nije nepoznanica. Naime, posljednjih nekoliko mjeseci tamo je odlazila i zbog problema sa žučnim mjehurom i jetrom, nepovezanih sa sindromom toksičnog šoka. Kaže i kako je navikla na bolove jer boluje i od endometrioze - stanja u kojem tkivo slično sluznici maternice raste izvan maternice.

Dakle, kada je počela osjećati jake grčeve, jednostavno je to pripisala svojoj endometriozi ili problemima sa žučnim mjehurom, no istina je bila mnogo strašnija.

Bez ikakva upozorenja, stari, zaboravljeni tampon joj je ispao dok je bila u kupaonici. Kelsey je bila užasnuta. Iako nije sigurna koliko je točno dugo bio u njoj, vjeruje da je moralo biti najmanje šest tjedana do dva mjeseca, ali potencijalno i dulje.

"Bila sam pet puta u bolnici u posljednja dva mjeseca zbog jakih grčeva i bolova. Otkriveno je da imam žučne kamence, a zatim mi je žučni mjehur kolabirao. Moja je jetra također pokazala znakove iritacije", objasnila je i dodala kako je tampon ispao u razdoblju dok je čekala operaciju.

"Bila sam apsolutno šokirana. Nisam mogla vjerovati. Morao je biti tamo najmanje šest tjedana, jer mi je tada bila posljednja mjesečnica. Moj je menstrualni ciklus vrlo neredovit", objasnila je Kelsey.

Kelsey je rekla da nema pojma kako je zaboravila izvaditi tampon, ali vjeruje da je to zbog kombinacije stresa i prekida rutine koja se dogodila dok je bila u bolnici.

Zadržala je tampon i stavila ga u vrećicu s patentnim zatvaračem kako bi ga pokazala svojim liječnicima. Testirali su ju, uzeli krv i potvdili sindrom toksičnog šoka.

"Bila je to situacija 'imaš sreće što nisi mrtva'. Samo sam zahvalna što sam pronašla tampon kad jesam. Toksični šok može vas ubiti za nekoliko dana, imala sam veliku sreću da nije došlo do te faze. Postoje znakovi da mi otkazuju organi, ali to liječimo", otkrila je Kelsey koja je sada kod kuće i nastavlja liječenje infekcije.