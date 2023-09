Vožnja u suprotnom smjeru stajala je života vozača Dejana Jevremenova (51) u Srbiji. On se, kako je otkrio njegov suvozač Nenad K., pogrešno uključio na autocestu Miloš Veliki.



"Na autocestu smo se uključili na obilaznici kod Ostružnice u smjeru Novog Sada. Kad smo došli do uključenja za Miloš Veliki, pogrešno smo se uključili u trak autoceste koji je namijenjen za smjer Novi Beograd, a išli smo k Obrenovcu u suprotnom smjeru. U tijeku vožnje sam ga upozorio da idemo krivim smjerom, ali nastavio je voziti jer smo tražili gdje bismo se mogli isključiti s autoceste. I tada je došlo do sudara s vozilom koje je išlo prema nama. Sve se zapalilo. Dejan je bio bez svijesti, pokušao sam ga probuditi, ali nisam uspio. Izašao sam iz auta na njegova vrata, doslovce preko njega", opisao je stravične trenutke suvozač koji je također teško ozlijeđen, piše Telegraf.

Saslušan je u bolnici u Zemunu. Nesreća se dogodila u nedjelju, a pojavila se i snimka. Vozačica Hundaija s kojim se sudario Dejan također je ozlijeđena. Istraga će utvrditi što se zaista dogodilo.