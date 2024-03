Stručnjak za sigurnost tvrdi: "Turudić je odmah trebao dobiti zaštitu, sada su na potezu SOA i policija"

Pitanje treba li Ivan Turudić dobiti zaštitu je prvo koje se postavilo nakon što je u javnost izašla informacija kako mu je automobil propucan metcima.

Za sada se zna jako malo informacija o cijelom slučaju. Policija je izdala šturo obrazloženje, Turudić je na prostački način odgovorio na pitanja novinara, a njegova supruga također nije bila rječita o incidentu.

Pročitajte i ovo ništa od suradnje s Možemo! Bauk na ekspresnoj konferenciji za medije: "Očekujemo da ćemo tako bolje postići rezultat i skinuti HDZ s vlasti"

Željko Cvrtila, stručnjak za sigurnost, za Dnevnik Nove TV komentirao je Turudićev slučaj.

"Meni se za sad ne čini da se ovdje radi niti o atentatu, niti o pokušaju ubojstva, niti da se radi o nekakvom upozorenju. Radi se o navodno jednoj rupi, možda dvije, na mjestu suvozača i u vrijeme ulaska zrna u vozilo Turudić ništa nije primijetio niti vidio. Da je riječ o pokušaju ubojstva onda bi napadač sigurno pucao na mjesto vozača. Tako nešto bi vozač zasigurno opazio i bio ranjen u takvom napadu. S druge strane on jednostavno to nije vidio i ne zna kada se dogodilo. Primijetio je to oštećenje van momenta njegove pažnje“, kazao je Cvrtila.

Pročitajte i ovo od 19 sati Utječe li kampanja na vašu odluku? Odgovorite u Dnevniku Nove TV

Očevid može otkriti mnogo toga tvrdi Cvrtila.

“Ekipa za očevid će pregledati automobil i napraviti vještačenje, vidjeti imali još nekih oštećenja, više zrna. Kalibar oružja, ukoliko je zrno pronađeno, bi se zasigurno mogao otkriti. Kut pucanja također, posebice će se utvrditi je li vozilo stajalo ili bilo u pokretu“, rekao je.

Ne treba dizati paniku

Stručnjak za sigurnost naglasio je kako je vjerojatno riječ o svježem slučaju, no to je jedna od stavki koje očevid ne može utvrditi.

“Teško bi se mogao utvrditi vremenski okvir. S druge strane, sumnjam da mjesec dana vlasnik vozila ne bi primijetio da je vozilo propucano. Ako bi bila prijetnja, onda bi to vozilo bilo ili spaljeno, ili izrešetano s više metaka da Turudić jasno vidi da je prijetnja upućena“, tvrdi Cvrtila.

Pročitajte i ovo Zajedno će na prosvjed Propali su pregovori između SDP-a i Možemo, Benčić poručila: "Nema razdora, cilj nam i dalje ostaje isti - srušiti HDZ"

Također smatra kako je došlo do propusta jer je Turudić odmah po izboru na mjesto glavnog državnog odvjetnika trebao dobiti zaštitu.

“On je zaštitu trebao dobiti odmah, čim je bio izabran, iako još nije preuzeo dužnost. Prema uredbi on je štićena osoba druge kategorije i kao takav ima pravo na zaštitu. Siguran sam da će se procjena sada napraviti i od strane SOA-e i od strane policije. Ukoliko se procjeni da je njemu sigurnost ugrožena on će zasigurno dobiti zaštitu koju može prihvatiti ili odbiti“, kazao je.

Ipak, Cvrtila tvrdi kako nema potrebe za dizanjem panike.

“U kontekstu svega što se događa ovaj slučaj mogao bi se tumačiti na razne načine. Ne bih ulazio u to. Netko bi mogao reći da je to zato što ga predsjednik proziva i onda se našao neki čovjek koji je napravio napad i da to može izazvati neku situaciju u kojoj bi suspektno bilo održavanje izbora u takvim okolnostima. Nadam se da se neće ići tako daleko tumačiti. Situacija je čisto sigurnosna i kriminalistička jer bi u protivnom svatko mogao biti meta koga se kritizira u javnom prostoru“, zaključio je Cvrtila

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.