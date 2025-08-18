Zelenski stigao u Washington, Trump mu poslao jasnu i oštru poruku: "Ako želi, može odmah..."

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je po dolasku u Washington da se nada da će zajednička snaga Ukrajine s američkim i europskim kolegama prisiliti Rusiju na mir.

"Zahvalan sam predsjedniku Sjedinjenih Država na pozivu. Svi podjednako želimo brzo i pouzdano završiti ovaj rat", rekao je Zelenski u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram nakon dolaska u Washington kasno u nedjelju.

"I nadam se da će naša zajednička snaga s Amerikom i našim europskim prijateljima prisiliti Rusiju na pravi mir", poručio je.

Bilateralni sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim održat će se u ponedjeljak u 13:15 po mjesnom vremenu (17:15 po GMT-u) u Bijeloj kući, priopćila je Bijela kuća u nedjelju u izjavi za medije.

Trump će sudjelovati na multilateralnom sastanku s europskim čelnicima koji također dolaze u Washington u 15 sati po lokalnom vremenu.

Trump: Zelenski može gotovo odmah prekinuti rat, ako to želi

Trump je u nedjelju na svojoj platformi Truth Social pozvao ukrajinskog predsjednika da postigne dogovor o okončanju troipolgodišnjeg sukoba s Rusijom.

"Predsjednik Ukrajine Zelenski može gotovo odmah prekinuti rat s Rusijom, ako to želi, ili može nastaviti boriti se. Nema povratka Krima koji je dao Obama... i NEMA ULASKA UKRAJINE U NATO. Neke se stvari nikad ne mijenjaju!!!", napisao je Trump.

Posebni američki izaslanik Steve Witkoff izjavio je u nedjelju za CNN da su se Trump i njegov ruski kolega Vladimir Putin složili tijekom sastanka na Aljasci u petak o snažnim sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu, dodajući da su ta jamstva "prekretnica".

Rekao je i da je Rusija napravila teritorijalne "ustupke" u vezi s pet ukrajinskih regija, uoči sastanka Zelenskija i europskih čelnika u Bijeloj kući u ponedjeljak.

"Rusi su napravili neke ustupke za stolom (na Aljasci u petak) u vezi sa svih pet regija (istočne Ukrajine). Vodi se važna rasprava o Donjecku i što će se tamo dogoditi", izjavio je Witkoff.

Rusija se slaže da svaki budući mirovni sporazum o Ukrajini mora pružiti sigurnosna jamstva Kijevu, ali Moskvi su također potrebna vjerodostojna sigurnosna jamstva, rekao je Mihail Uljanov, ruski izaslanik pri međunarodnim organizacijama u Beču, rano u ponedjeljak.

"Mnogi čelnici država EU-a naglašavaju da bi budući mirovni sporazum trebao pružiti pouzdana sigurnosna jamstva ili garancije za Ukrajinu. Rusija se slaže s tim. Ali ima jednako pravo očekivati da će i Moskva dobiti učinkovita sigurnosna jamstva“, izjavio je Uljanov na platformi X.

Pročitajte i ovo PUTINIFIKACIJA TRUMPA Nakon sastanka s Putinom Trump preuzeo njegov narativ: "Ukrajina mora popustiti jer je Rusija velika sila"

Pročitajte i ovo mirovni pregovori Procurilo što je Trump ponudio Zelenskom, ali postoji kvaka