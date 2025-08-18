Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
hoće li biti mira?

Zelenski stigao u Washington, Trump mu poslao jasnu i oštru poruku: "Ako želi, može odmah..."

Piše Hina, 18. kolovoza 2025. @ 06:35 komentari
Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski Foto: Afp
Donald Trump sastaje se najprije s europskim čelnicima, a onda i s ukrajinskim predsjednikom.
Najčitanije
  1. Podmetnut požar - 1
    SNIMLJEN PIROMAN

    Žena snimila osobu koja je podmetnula požar u Makarskoj: Vatrogasci brzo intervenirali
  2. Obraćanje Aleksandra Vučića
    Nakon velikih nereda

    Vučić se obratio naciji zbog prosvjeda pa se okomio na poznate Hrvate: Dvojicu nazvao okorjelim ustašama
  3. Sir, ilustracija
    U FRANCUSKOJ

    Dvije osobe umrle, velik broj zaraženih: Bakterija se proširila i u drugu državu, a za sve je kriva omiljena namirnica

Komentirajte clanke na portalima Nove TV i osvojite vrijedne nagrade

Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
HAK: Pojačan promet na važnijim cestama i graničnim prijelazima
Ponedjeljak nova subota
Gužve na cestama: U smjeru Zagreba kolona od 5 kilometara
Ukrajina tvrdi da su Rusi napali Harkiv balističkim projektilom, ozlijeđeno 11 osoba
dok traju pregovori...
VIDEO Rusi ispalili balistički projektil na Harkiv, ubijeno dijete (2): "Udarni val razbio je prozore na zgradama"
Zelenski se nada da će zajednička snaga Ukrajine i Zapada prisiliti Rusiju na mir
hoće li biti mira?
Zelenski stigao u Washington, Trump mu poslao jasnu i oštru poruku: "Ako želi, može odmah..."
Cijena ovog mesa skočila za sto posto, a stočara je sve manje: "Bez mladih ljudi nema ništa, ne može nas podići baba od 90 godina"
velika potražnja
Cijena ovog mesa skočila je za sto posto, a stočara sve manje: "Bez mladih nema ništa, ne može nas podići baba od 90 godina"
Sudar dvije brodice pred Rovinjem: Putnici popadali u more
Svi su spašeni
FOTO Gliser se zabio u rivu: Sudarile se dvije brodice, putnici popadali u more
Ozloglašeni pripadnici srpskog JZO-a na prosvjedu udarali onesvještenog mladića
NOVI FRENKIJEVCI
Vučen, vezan i udaran: Šokantna snimka policijskog postupanja prema mladiću na prosvjedima u Beogradu
JVP Makarska: Suhrađanka snimila mogućeg piromana, policija reagirala
SNIMLJEN PIROMAN
Žena snimila osobu koja je podmetnula požar u Makarskoj: Vatrogasci brzo intervenirali
Izvanredno obraćanje Aleksandra Vučića: "Ugrozili su nam sve vrijednosti"
Nakon velikih nereda
Vučić se obratio naciji zbog prosvjeda pa se okomio na poznate Hrvate: Dvojicu nazvao okorjelim ustašama
Izbijanje listerije u siru ubilo je dvije osobe u Francuskoj, proširilo se na Belgiju
U FRANCUSKOJ
Dvije osobe umrle, velik broj zaraženih: Bakterija se proširila i u drugu državu, a za sve je kriva omiljena namirnica
Cijena ovog mesa skočila za sto posto, a stočara je sve manje: "Bez mladih ljudi nema ništa, ne može nas podići baba od 90 godina"
velika potražnja
Cijena ovog mesa skočila je za sto posto, a stočara sve manje: "Bez mladih nema ništa, ne može nas podići baba od 90 godina"
Zelenski se nada da će zajednička snaga Ukrajine i Zapada prisiliti Rusiju na mir
hoće li biti mira?
Zelenski stigao u Washington, Trump mu poslao jasnu i oštru poruku: "Ako želi, može odmah..."
Muškarac se utopio na unutarnjem bazenu u Varaždinu
Očevid u tijeku
Muškarac se utopio u gradskom bazenu, nisu ga uspjeli spasiti
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
JVP Makarska: Suhrađanka snimila mogućeg piromana, policija reagirala
SNIMLJEN PIROMAN
Žena snimila osobu koja je podmetnula požar u Makarskoj: Vatrogasci brzo intervenirali
Izvanredno obraćanje Aleksandra Vučića: "Ugrozili su nam sve vrijednosti"
Nakon velikih nereda
Vučić se obratio naciji zbog prosvjeda pa se okomio na poznate Hrvate: Dvojicu nazvao okorjelim ustašama
FOTO Stravičan sudar nedaleko od Zagreba: Dvije osobe ozlijeđene, dignut helikopter
službe na terenu
FOTO Stravičan sudar nedaleko od Zagreba: Ima ozlijeđenih, dignut helikopter
show
Marko Bošnjak podijelio prvu fotografiju s partnerom Španjolcem
dolazi iz španjolske
Marko Bošnjak na društvenim mrežama prvi put pokazao partnera
Šime Elez, kojeg povezuju s Majom Šuput ima novi imidž
odvažan korak!
Splićanin Šime više ne izgleda ovako, na njegov novi imidž reagirala je i Maja Šuput
Dylan Brosnan s ocem Pierceom Brosnanom u rijetkom izlasku
jako se promijenio
Znate li čiji je ovo sin? Prije osam godina zabrinuo je javnost potresnim prizorima
zdravlje
Liječnici upozoravaju: “Sve više žena ima bolest jetre, a razlog je šokantan!”
Broj slučajeva se udvostručio
Liječnici upozoravaju: “Sve više žena ima bolest jetre, a razlog je šokantan!”
Prvi simptomi shizofrenije: Počinju u 20-ima, evo koji su
Piše psihologinja
Prvi simptomi shizofrenije: Počinju u 20-ima, evo koji su
Pranje jastuka u perilici: Koliko često i kako ih oprati?
Skupljaju grinje, prašinu i mrtvu kožu
Pranje jastuka u perilici: Koliko često i kako ih oprati?
zabava
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
Urnebesno
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
Poruka u apartmanu u Dalmaciji iznenadila je turista, morao ju je podijeliti
Urnebesno
Poruka u apartmanu u Dalmaciji iznenadila je turista, morao ju je podijeliti
Priroda može biti jeziva: Mislio da mu se priviđa, a onda shvatio što zapravo snima
Jeste li hrabri?
Priroda može biti jeziva: Mislio da mu se priviđa, a onda shvatio što zapravo snima
tech
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
Sve to na 5G
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
Radikalan zakon stupio na snagu: Ako želite gledati pornografiju, snimite selfie ili pokažite osobne dokumente
Što može poći po zlu?
Radikalan zakon stupio na snagu: Ako želite gledati pornografiju, snimite selfie ili pokažite osobne dokumente
Rukavica u lice Tesli i Kinezima: Automobilski div najavio jeftinija električna vozila
Stižu uskoro
Rukavica u lice Tesli i Kinezima: Automobilski div najavio jeftinija električna vozila
sport
Dalić zalupio vrata sjajnom Vatrenom? Izabrao je sestrinu svadbu ispred reprezentacije
kažnjen je!
Dalić zalupio vrata sjajnom Vatrenom? Izabrao je sestrinu svadbu ispred reprezentacije
Modrić pred 70 tisuća navijača izašao na San Siro, a onda se dogodilo ovo
spektakl
VIDEO Da se naježiš: Modrić pred 70 tisuća navijača izašao na San Siro, a onda se dogodilo ovo
Torcida na najbolniji način vratila igračima Hajduka: Neviđena scena na Poljudu
uh, uh
Torcida na najbolniji način vratila igračima Hajduka: Neviđena scena na Poljudu u prvih 18 minuta
tv
Leyla: Nada je jedino što im preostaje - saznajte što donose nove epizode serije ''Leyla''
LEYLA
Nada je jedino što im preostaje - saznajte što donose nove epizode serije ''Leyla''
Koliku žrtvu treba podnijeti za iskupljenje doznajte u novim epizodama serije "Daleki grad"
DALEKI GRAD
Koliku žrtvu treba podnijeti za iskupljenje doznajte u novim epizodama serije "Daleki grad"
Zlatni kavez: U trenutku kada je sve krenulo kako treba, osveta im je zadala konačni udarac - saznajte što donose nove epizode serije ''Zlatni kavez''
ZLATNI KAVEZ
U trenutku kada je sve krenulo kako treba, osveta im je zadala konačni udarac - saznajte što donose nove epizode serije ''Zlatni kavez''
putovanja
Kako se nekoć kampiralo? 10 prizora koji bude sjetu, ali i smijeh
Zlatne godine
Kako se nekoć kampiralo? 10 prizora koji bude sjetu, ali i smijeh
60 eura na noć: Mala kuća na Cresu za one koji na odmoru žude za mirom i tišinom
Pogled s terase je vau!
60 eura na noć: Mala kuća na Cresu za one koji na odmoru žude za mirom i tišinom
Najkompliciraniji nadvožnjak na svijetu
Najkompliciraniji na svijetu
Petlja na pet razina: Suludi nadvožnjak na kojem, ako propustite svoj izlaz, možete ostati i čitav dan
novac
Nama susjedna zemlja ima najveći rast milijunaša u svijetu u posljednjih deset godina
Raj za bogataše
Nama susjedna zemlja ima najveći rast milijunaša u svijetu u posljednjih deset godina
Kako su dva indijska imigranta od preprodaje maskica za mobitele stvorili brend odjeće vrijedan 176 milijuna dolara
AMERIČKI SAN
Kako su dva indijska imigranta od preprodaje maskica za mobitele stvorili brend odjeće vrijedan 176 milijuna dolara
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Više ni ne skriva
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
lifestyle
Prva minica zagrebačke špice
PRIVUKLA POGLEDE
Prva minica zagrebačke špice: Haljinica koja najbolje izgleda kada se nosi bez grudnjaka
Bojana Gregorić Vejzović u uskoj suknji i topu koji otkriva trbuh
I UZORAK JE DIVAN
Bojana Gregorić Vejzović: Najljepši ljetni komplet u kojem senzualan top zasjenjuje i usku suknju
Imena za djevojčice i dječake koja nose i sveci
INSPIRACIJA ZA BEBU
15 imena za djevojčice i dječake koja nose i sveci, odolijevaju vremenu i trendovima
sve
Dalić zalupio vrata sjajnom Vatrenom? Izabrao je sestrinu svadbu ispred reprezentacije
kažnjen je!
Dalić zalupio vrata sjajnom Vatrenom? Izabrao je sestrinu svadbu ispred reprezentacije
Modrić pred 70 tisuća navijača izašao na San Siro, a onda se dogodilo ovo
spektakl
VIDEO Da se naježiš: Modrić pred 70 tisuća navijača izašao na San Siro, a onda se dogodilo ovo
Kako se nekoć kampiralo? 10 prizora koji bude sjetu, ali i smijeh
Zlatne godine
Kako se nekoć kampiralo? 10 prizora koji bude sjetu, ali i smijeh
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene