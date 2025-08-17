Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
u bijeloj kući

Zelenski na ključni sastanak vodi pojačanje iz Europe: "Bolje nam se boriti bez američke potpore, nego pristati na ove uvjete"

Piše DNEVNIK.hr, 17. kolovoza 2025. @ 19:33 komentari
Ursula von der Leyen i Volodimir Zelenski - 1
Ursula von der Leyen i Volodimir Zelenski - 1 Foto: Dnevnik Nove TV
Cure detalji sastanka američkog i ruskog predsjednika. Iako mir nije dogovoren, SAD tvrdi da je ostvaren napredak. Ukrajinski predsjednik je u Briselu. Traži europsku potporu uoči sastanka u Bijeloj kući, gdje će ga pratiti europski lideri.
Najčitanije
  1. Ilustracija; tuča
    Nevrijeme u kolovozu

    Stigla promjena vremena, dijelove Hrvatske pogodila tuča: Voćnjaci pod ledom
  2. Ilustracija
    teška nesreća

    Crno jutro: U sudaru dvaju vozila jedna osoba poginula, promet u prekidu
  3. Gradski bazeni Varaždin
    Očevid u tijeku

    Muškarac se utopio u gradskom bazenu, nisu ga uspjeli spasiti

Komentirajte clanke na portalima Nove TV i osvojite vrijedne nagrade

Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Haraju požari diljem Mediterana, ima mrtvih: "Čuvamo svoje domove, ne mogu napustiti svoju obitelj i selo"
vatra zahvatila kuće
Haraju požari diljem Mediterana, ima mrtvih: "Čuvamo domove, ne mogu napustiti svoju obitelj i selo"
Dodik: Imam javna obećanja iz SAD-a, neću odustati od borbe
MOJ PRIJATELJ DONALD
Dodik ostaje na funkciji i progonit će organizatore izbora: "Podršku dobivamo iz Amerike"
Zelenski na ključni sastanak vodi pojačanje iz Europe, Ukrajinci u strahu: "Bolje nam se boriti bez američke potpore"
u bijeloj kući
Zelenski na ključni sastanak vodi pojačanje iz Europe: "Bolje nam se boriti bez američke potpore, nego pristati na ove uvjete"
Vučić o prosvjedima: "Banda vlada ulicama, pitanje je dana kad će početi ubijati"
VOŽD NA KVASINI
Vučić tvrdi da prosvjednici razgovaraju samo s ustašama: "Neću da govorim o pravim sotonističkim obredima..."
Pretučeni turist ispričao stravične detalje napada zaštitara: "Udarili su me šakom u glavu, djevojku bacili na pod"
reagirala i zaštitarska tvrtka
FOTO Pretučeni turist ispričao stravične detalje napada zaštitara: "Udarili su me šakom u glavu, djevojku bacili na pod"
Vožnja Splita–Zagreb trajala šest sati s jednom pauzom: ‘Ovo je nehumano’
Vožnja koju će pamtiti
Bus iz pakla: Vozač satima nije htio stati na odmorištu, putnike slao u mračan WC koji se ne može zatvoriti
Dijelove Slavonije pogodilo nevrijeme: Voćnjaci pod ledom
Nevrijeme u kolovozu
Stigla promjena vremena, dijelove Hrvatske pogodila tuča: Voćnjaci pod ledom
Muškarac se utopio na unutarnjem bazenu u Varaždinu
Očevid u tijeku
Muškarac se utopio u gradskom bazenu, nisu ga uspjeli spasiti
Izvanredno obraćanje Aleksandra Vučića: "Ugrozili su nam sve vrijednosti"
Nakon velikih nereda
Vučić se obratio naciji zbog prosvjeda pa se okomio na poznate Hrvate: Dvojicu nazvao okorjelim ustašama
Gospić: U sudaru dvaju vozila jedna osoba poginula, promet u prekidu
teška nesreća
Crno jutro: U sudaru dvaju vozila jedna osoba poginula, promet u prekidu
Italija: Preminulo dvoje novorođenčadi, sumnja se na kontaminirani deterdžent
Tuga u Italiji
U istoj večeri preminule dvije bebe, vlasti hitno povukle deterdžent za pranje
Drvo palo na dijete u Istri i usmrtilo ga
istraga u tijeku
Tragedija u Istri: Stablo palo na dijete (3) i usmrtilo ga za vrijeme obiteljskog slavlja
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Gospić: U sudaru dvaju vozila jedna osoba poginula, promet u prekidu
teška nesreća
Crno jutro: U sudaru dvaju vozila jedna osoba poginula, promet u prekidu
Dijelove Slavonije pogodilo nevrijeme: Voćnjaci pod ledom
Nevrijeme u kolovozu
Stigla promjena vremena, dijelove Hrvatske pogodila tuča: Voćnjaci pod ledom
Italija: Preminulo dvoje novorođenčadi, sumnja se na kontaminirani deterdžent
Tuga u Italiji
U istoj večeri preminule dvije bebe, vlasti hitno povukle deterdžent za pranje
show
Dylan Brosnan s ocem Pierceom Brosnanom u rijetkom izlasku
jako se promijenio
Znate li čiji je ovo sin? Prije osam godina zabrinuo je javnost potresnim prizorima
Šime Elez, kojeg povezuju s Majom Šuput ima novi imidž
odvažan korak!
Splićanin Šime više ne izgleda ovako, na njegov novi imidž reagirala je i Maja Šuput
Marko Bošnjak podijelio prvu fotografiju s partnerom Španjolcem
dolazi iz španjolske
Marko Bošnjak na društvenim mrežama prvi put pokazao partnera
zdravlje
Prvi simptomi shizofrenije: Počinju u 20-ima, evo koji su
Piše psihologinja
Prvi simptomi shizofrenije: Počinju u 20-ima, evo koji su
Pranje jastuka u perilici: Koliko često i kako ih oprati?
Skupljaju grinje, prašinu i mrtvu kožu
Pranje jastuka u perilici: Koliko često i kako ih oprati?
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Za manji rizik od srčanih bolesti
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
zabava
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
Urnebesno
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
Cijeli svijet zavidi Balkancima zbog jedne objave na TikToku, pogledajte o čemu je riječ
Hmm…
Cijeli svijet zavidi Balkancima zbog jedne objave na TikToku, pogledajte o čemu je riječ
Poruka u apartmanu u Dalmaciji iznenadila je turista, morao ju je podijeliti
Urnebesno
Poruka u apartmanu u Dalmaciji iznenadila je turista, morao ju je podijeliti
tech
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
Sve to na 5G
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
Hrvatska klimatologinja otkriva što nas čeka do 2070.: "To više nisu scenariji daleke budućnosti, nego proces koji je već započeo"
Veće suše i požari
Hrvatska klimatologinja otkriva što nas čeka do 2070.: "To više nisu scenariji daleke budućnosti, nego proces koji je već započeo"
Radikalan zakon stupio na snagu: Ako želite gledati pornografiju, snimite selfie ili pokažite osobne dokumente
Što može poći po zlu?
Radikalan zakon stupio na snagu: Ako želite gledati pornografiju, snimite selfie ili pokažite osobne dokumente
sport
VIDEO Pogledajte kako je Hrgović poslao Britanca na pod i potvrdio svoju dominaciju
ŠTETA ŠTO NIJE ZAVRŠIO
VIDEO Pogledajte kako je Hrgović poslao Britanca na pod i potvrdio svoju dominaciju
Hrgović reagirao odmah nakon meča: "Ja sam jedan opaki gad!"
OPISAO I OSMU RUNDU
Hrgović reagirao odmah nakon meča: "Ja sam jedan opaki gad!"
VIDEO Runda za povijest: Britanac bacao bombe, ali Hrgović izdržao kao da je od stijene odvaljen!
Nevjerojatno
VIDEO Runda za povijest: Britanac bacao bombe, ali Hrgović izdržao kao da je od stijene odvaljen!
tv
Zlatni kavez: U trenutku kada je sve krenulo kako treba, osveta im je zadala konačni udarac - saznajte što donose nove epizode serije ''Zlatni kavez''
ZLATNI KAVEZ
U trenutku kada je sve krenulo kako treba, osveta im je zadala konačni udarac - saznajte što donose nove epizode serije ''Zlatni kavez''
Koliku žrtvu treba podnijeti za iskupljenje doznajte u novim epizodama serije "Daleki grad"
DALEKI GRAD
Koliku žrtvu treba podnijeti za iskupljenje doznajte u novim epizodama serije "Daleki grad"
Daleki grad: Tko je zapravo Ferit Kaya – lice koje gledatelji vole i mrze u „Dalekom gradu“
DALEKI GRAD
Tko je zapravo Ferit Kaya – lice koje gledatelji vole i mrze u „Dalekom gradu“
putovanja
Kako se nekoć kampiralo? 10 prizora koji bude sjetu, ali i smijeh
Zlatne godine
Kako se nekoć kampiralo? 10 prizora koji bude sjetu, ali i smijeh
60 eura na noć: Mala kuća na Cresu za one koji na odmoru žude za mirom i tišinom
Pogled s terase je vau!
60 eura na noć: Mala kuća na Cresu za one koji na odmoru žude za mirom i tišinom
SAD zabrana prodaje životinjskih pluća
Od 1971. godine
U Hrvatskoj se ovaj komad mesa može kupiti u bilo kojoj mesnici, a u SAD-u je prodaja zabranjena zakonom
novac
Kako su dva indijska imigranta od preprodaje maskica za mobitele stvorili brend odjeće vrijedan 176 milijuna dolara
AMERIČKI SAN
Kako su dva indijska imigranta od preprodaje maskica za mobitele stvorili brend odjeće vrijedan 176 milijuna dolara
Nama susjedna zemlja ima najveći rast milijunaša u svijetu u posljednjih deset godina
Raj za bogataše
Nama susjedna zemlja ima najveći rast milijunaša u svijetu u posljednjih deset godina
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Više ni ne skriva
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
lifestyle
Ulična moda Dubrovnik u polu-prozirnoj bijeloj haljini
POLU-PROZIRAN MODEL
Crnka iz Dubrovnika: Haljina stvorena za vrućine koja obične japanke voli i više od glamuroznih štikli
Prva minica zagrebačke špice
PRIVUKLA POGLEDE
Prva minica zagrebačke špice: Haljinica koja najbolje izgleda kada se nosi bez grudnjaka
Ksenija Pajić na crvenom tepihu 31. Sarajevo Film Festivala
Savršena elegancija
Ksenija Pajić, dama dostojna divljenja: Senzacionalno izdanje u Sarajevu
sve
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
Urnebesno
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
Dylan Brosnan s ocem Pierceom Brosnanom u rijetkom izlasku
jako se promijenio
Znate li čiji je ovo sin? Prije osam godina zabrinuo je javnost potresnim prizorima
Šime Elez, kojeg povezuju s Majom Šuput ima novi imidž
odvažan korak!
Splićanin Šime više ne izgleda ovako, na njegov novi imidž reagirala je i Maja Šuput
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene