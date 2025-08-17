Zelenski na ključni sastanak vodi pojačanje iz Europe: "Bolje nam se boriti bez američke potpore, nego pristati na ove uvjete"

Europska unija uvjerava Ukrajinu u nastavak svoje potpore i najavljuje nove sankcije Rusiji.

"Međunarodne granice se ne mogu mijenjati silom. To su odluke koje mora donijeti Ukrajina i samo Ukrajina. I te odluke ne mogu biti donesene bez Ukrajine za stolom", poručila je Ursula von der Leyen, predsjednica Europske komisije.

Predsjednica Europske komisije će se zajedno s čelnicima Velike Britanije, Njemačke, Francuske, Italije, Finske i glavnim tajnikom NATO-a pridružiti sastanku ukrajinskog i američkog predsjednika koji će se održati u ponedjeljak u Bijeloj kući.

Ursula von der Leyen i Volodimir Zelenski - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

"Doista je važno da ste s nama, da razgovaramo s Amerikom i da razgovaramo zajedno. I važno je da je Washington s nama. Danas na nekoliko foruma odlučujemo što ćemo raspravljati u Washingtonu", rekao je Volodimir Zelenski, ukrajinski predsjednik.

Europski čelnici vjerojatno žele izbjeći ponavljanje svađe koja se dogodila kada je Zelenski posljednji put bio u Bijeloj kući, kao i osigurati da se njihov glas čuje kod donošenja odluka koje će utjecati na europsku sigurnost.

Održan je i sastanak koalicije voljnih, na kojem je sudjelovao i hrvatski premijer Andrej Plenković.

"Sada pomno pratimo vrlo mukotrpan rad na sporazumu, a posebno dobro savjetujemo predsjednika Zelenskog", poručio je Friedrich Merz, njemački kancelar.

Američki diplomati tvrde da je Vladimir Putin pristao na američka sigurnosna jamstva za Ukrajinu, iako je nejasno u kakvom obliku.

Predsjednik Donald Trump je na društvenim mrežama najavio velik napredak oko Rusije i napao medije zbog, kako je napisao, lažnog izvještavanja. Pritom nije objasnio što je to bilo lažno. A mediji su javljali kako je Trump nakon sastanka s Putinom, umjesto primirja, počeo zagovarati trajni mirovni ugovor i prestao prijetiti Rusiji sankcijama ako ne pristane.

"Poštujemo stav američke administracije koja vidi potrebu za brzim okončanjem neprijateljstava. Mi bismo također to željeli i željeli bismo prijeći na rješavanje svih problema mirnim sredstvima", rekao je Putin.

Unatoč tim riječima, rusko oružje u Ukrajini nije utihnulo.

Iako Povelja UN-a zabranjuje promjene državnih granica silom, novinske agencije, pozivajući se na izvore upoznate sa sastankom, javljaju da Rusija traži ukrajinsko povlačenje iz neokupiranih dijelova regija Donjecka i Luganska, priznanje suvereniteta nad Krimom, zabranu priključenja Ukrajine NATO-u, proglašenje ruskog jezika službenim te slobodno djelovanje Ruske pravoslavne crkve.

Brojnim Ukrajincima to je neprihvatljivo.

"Ako se povućemo iz regije Donjecka na neutvrđena područja, onda će Putin reći – promijenio sam mišljenje, napredovat ću dalje, kad mi ne budemo imali ništa… Za Ukrajinu je bolje boriti se bez američke potpore, nego prihvatiti te uvjete", smatra Volodimir Hensorski iz Kijeva.

"Položaj ruskog jezika i Ruske Pravoslavne Crkve u Ukrajini su Putinova oružja. To je put prema odnarođivanju", rekao je Oleksand Ljapin iz Kijeva.

Medijsku pozornost privukla je i američka prva dama pismom koje je njezin suprug osobno predao ruskom predsjedniku Putinu. U njemu je pozvala na zaštitu djece. Ukrajinski predsjednik Zelenski zbog toga je izrazio zahvalnost Melaniji Trump.