Da je više od 100.000 vojnika na granici s Hrvatskom, predsjednik te zemlje ne bi posjet ukrajinskog premijera Zagrebu nazvao šarlatanstvom, poručio je u petak ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij reagirajući na izjavu predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića.

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović opisao je u četvrtak kao "obično šarlatanstvo" posjet hrvatskog premijera Andreja Plenkovića Ukrajini u vrijeme velikih napetosti s Rusijom kazavši da će, "ako zagusti", Plenković "zbrisati u Bruxelles", ali je poručio da hrvatski vojnici tamo (na granicu s Ukrajinom) neće ići".

"Da je više od 100.000 vojnika na granici s Hrvatskom, predsjednik Milanović ne bi posjet ukrajinskog premijera Zagrebu nazvao šarlatanstvom već iskazom solidarnosti i prijateljstva", stoji u poruci koju je Zelenskij objavio na Twitteru.

If more than 100,000 troops were on the border with Croatia, President Milanović would call the Ukrainian Prime Minister's visit to Zagreb not "charlatanism" but a manifestation of solidarity and friendship.