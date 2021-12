Predsjednik Vlade Andrej Plenković boravi u službenom posjetu Ukrajini gdje je komentirao diplomatske odnose Hrvatske s Ukrajinom i Rusijom između kojih ovih dana vladaju velike napetosti, a osvrnuo se i na izjave predsjednika Zorana Milanovića koji je posjet nazvao šarlatanstvom.

Plenković je kazao kako je ovaj posjet učvrstio odnose i da je dobra politička atmosfera. Naglasio je da se trgovinska razmjena između Ukrajine i Hrvatske posljednjih godina udvostručila.

"Očekujem da dva temeljna politička prioriteta za Ukrajinu, a to su mirna reintegracija okupiranih područja i europski put, nastavimo podržavati i kao država i vlada i kao cijeli sustav jer Hrvatska ima jedinstveno iskustvo. Nema nijedne druge članice EU koja je imala okupirana područja pa ih je mirno reintegrirala", kazao je Plenković. Dodao je i da je Hrvatska jedna od najmlađih članica EU.

Plenković je kazao kako je dogovoren akcijski plan na razini MVEP, a sadrži nekoliko konkretnih točaka te je radnu skupinu predvodila Zdravka Bušić.

Odgovarao je na pitanja novinara koji su ga tražili komentar na izjavu predsjednika Zorana Milanovića koji je premijerov put u Ukrajinu nazvao šarlatanstvom usred velikih napetosti s Rusijom.

"Ne znam što je govorio. Ako je to izjavio, to je još jedna njegova uspješnica, briljantan je posljednjih dana. Samo ojačava svoj međunarodni položaj i ugled, prenosi slavu, to je pravi put, predlažem da samo tim putem nastavi", rekao je Plenković i dodao kako Hrvatska s Rusijom ima kontinuirani dijalog.

"Prisutne su ruske kompanije u Hrvatakoj i obratno. Imamo načela kojih se držimo i Rusija to zna. Naš odnos s Ukrajinom nije ništa protiv Rusije", rekao je Plenković.

"Ne znam čemu takve konstatacije, valjda je opet bilo jugo u Zagrebu", dodao je i istaknuo da su takve izjave predsjednika Milanovića štetne.

Plenković je novinarima potvrdio i da će u ponedjeljak u posjet BiH, prvo ide u Sarajevo, a popodne u Mostar.

Plenković obećava Ukrajini pomoć u reintegraciji okupiranog Donbasa

Mirna integracija okupiranih područja i europski put dva su najvažnija prioriteta Ukrajine, a Hrvatska je prijatelj koji će Ukrajini pomoći u tome, rekao je premijer Andrej Plenković u Lavovu u četvrtak.

"Prvo mirna reintegracija a onda europski put dva su najvažnija prioriteta Ukrajine. Mi smo deset puta manji, ali smo prijatelj čiji savjet može biti koristan. Ne kažem da će to biti brzo rješenje, ali je to svakako proces kojemu možemo pridonijeti", rekao je Plenković.

"Moja poruka ukrajinskom narodu, ukrajinskoj javnosti, čelnicima i vama studentima je ponuditi jedinsveno iskustvo Hrvatske u procesu mirne reinegracije", kazao je na predavanju na sveučilištu u Lavovu.

Ukrajinska vojska se bori protiv proruskih separatista u regiji Donbas gdje je u sukobima od 2014. poginulo 14.000 ljudi. Hrvatska je 1998. mirno reintegrirala istok zemlje koji je od 1991. bio pod kontrolom lokalnih Srba.

Plenković je u srijedu s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem razgovarao o hrvatskom iskustvu mirne reintegracije koje može koristiti Ukrajini. Radna skupina uspostavljena 2016. prilikom Plenkovićeva prvog službenog posjeta Kijevu kao primjera, radi na razmjeni tih iskustava.

Plenković je u četvrtak, drugog dana posjeta Ukrajini na grkokatoličkom sveučilištu u Lavovu održao predavanje na temu budućnosti Europe i ponovio snažnu potporu Hrvatske europskoj perspektivi Ukrajine, istaknuvši da je ona ključna za razvoj i koheziju zemlje.

Istaknuo je da su veze i prijateljstvo između Hrvatske i Ukrajine snažni i predstavljaju temelj partnerstva izemđu dvije zemljee.

"Hrvatski i ukrajinski narod imaju povijesne veze, imamo veze ovdje u zapadnoj Ukrajini, u regiji Karpata, Bila Hrvatska, mi kažemo da zapravo potječemo iz ovog dijela Europe", rekao je Plenković koji će se tijekom dana sastati s predstavnicima udruga "Bila Hrvatska" i "Hrvatski klub".

Premijer je održao radni ručak s predstavnicima poslovne zajednice koji je priredio Maxim Kozicki, guverner oblasti Lavov.

Poslije je posjetio središnje groblje Ličakiv gdje je zapalio svijeću na spomeniku Nebeskoj stotini i položio cvijeće na spomenik Hrvatima poginulima u I. svjetskom ratu.

Tijeom dana će se sastati s profesorima, studentima i studenticama kroatistike te s gradonačelnikom Andrijom Sadovijem.