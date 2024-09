Novi paket sankcija Iranu, Zelenski zaprijetio svima koji podržavaju Moskvu: "Učinit ćemo sve samo da obranimo svoju državu..."

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij obećao je u utorak, ne spominjući Iran, da će konsolidirati snažan svjetski odgovor svakoj sili koja pomaže ruskim ratnim naporima te potiče ili produžava sukob između Kijeva i Moskve.

"Želim reći svima u svijetu koji još uvijek žele nekako pomoći ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu", rekao je Zelenskij u svom večernjem video obraćanju.

"Učinit ćemo sve ne samo da obranimo svoju državu i narod, nego da istinski konsolidiramo svijet za snažne odgovore na poticanje na rat ili bilo kakve pokušaje njegova produljenja."

Njemačka, Francuska i Velika Britanija u utorak su objavile da uvode nove sankcije Iranu zbog toga što navodno prodaje balističke projektile Rusiji.

"Francuska, Njemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo snažno osuđuju iranski izvoz i rusku nabavu iranskih balističkih projektila", istaknule su tri zemlje u zajedničkoj izjavi u utorak.

"To je daljnja eskalacija iranske vojne potpore ruskoj ratnoj agresiji protiv Ukrajine i dovest će do toga da iranski projektili dopru do europskog teritorija, povećavajući patnje ukrajinskog naroda."

"Ta eskalacija Irana i Rusije izravna je prijetnja europskoj sigurnosti."

"Trenutačno ćemo poduzeti korake kako bismo raskinuli bilateralne sporazume s Iranom o zračnim uslugama", po izjavi.

"Uz to, radit ćemo na identificiranju važnih entiteta i pojedinaca povezanih s iranskim balističkim programom i transferom balističkih projektila i drugog naoružanja Rusiji. Također ćemo raditi na nametanju sankcija Iran Airu."

Sankcije uvodi i SAD

Na zajedničkoj konferenciji za novinare s britanskim kolegom Davidom Lammyjem u Londonu u utorak, američki državni tajnik Antony Blinken rekao je da je SAD upozorio Iran da će opskrbljivanje Rusije takvim oružjem biti "dramatična eskalacija".

Blinken je najavio nove američke sankcije protiv Irana zbog toga i rekao da očekuje da će američki saveznici i partneri poduzeti vlastite mjere.

Kijev je pozvao na razgovor iranskog veleposlanika nakon objave medijskih izvješća ovaj tjedan o isporuci projektila.

Iranski projektili imaju maksimalan domet od oko 120 kilometara i omogućili bi Rusiji da koristi vlastiti arsenal za mete koje se nalaze dalje od bojišnice, rekao je Bliken.

"Taj razvoj događaja i jačanje suradnje između Rusije i Irana prijeti europskoj sigurnosti i dokazuje kako iranski destabilizirajući utjecaj ima mnogo veći doseg od Bliskog istoka", rekao je Blinken.

Rusija zauzvrat navodno daje Iranu tehnologiju koju on želi.

Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Naser Kanani zanijekao je te optužbe. Rekao je da je vrijedno žaljenja što "neke strane koje su same dio rata" iznose optužbe protiv Islamske Republike Irana s političkim ciljevima.

Poznato je da je Iran prije dao Rusiji tzv. dronove kamikaze iako Teheran to niječe.

Blinken je posjetio London kako bi razgovarao o jačanju suradnje. Britanski premijer Keir Starmer trebao bi potkraj tjedna posjetiti Washington.

Pročitajte i ovo Majka stradalih u suzama Albanka prvi put pred obitelji brata i sestre koje je ubila neodgovornom vožnjom: "Emotivno, strašno i šokantno, danas sam prvi put saznao..."

Pročitajte i ovo novi namet Poznati obrisi poreza na nekretnine, mnogi su ogorčeni: "Uopće mi nije jasno, što ćemo raditi ako ovo nećemo?"