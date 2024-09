Bivši savjetnik ukrajinskog ministarstva unutarnjih poslova Anton Geraščenko na svojem je profilu na X-u podijelio fotografije i video na kojem se vidi razmjer štete koji je pogodio razrušeni grad Vovčansk u Harkivskoj regiji.

Vovchansk is located ~5 kilometers from the russian border. Before the full-scale invasion, over 17,000 Ukrainians lived here; only a few people remain.



The town is almost entirely destroyed, shrouded in smoke.

That’s what russia calls liberation.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/65hp6uXLXJ