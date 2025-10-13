Dmitriji Medvedev, bivši ruski premijer i predsjednik, a sadašnji zamjenik predsjednika Sigurnosnog vijeća Rusije poznat je i kao najglasniji jastreb Vladimir Putina osvrnuo sa na svojem Telegramu na najave američkog predsjednika Donalda Trumpa da će možda Ukrajini isporučiti projektile Tomahawk.

"Trump je rekao da će, ako predsjednik Rusije ne riješi ukrajinski sukob, 'to loše završiti za njega.' U suštini, prijeti sto i prvi put.

Ako 'poslovni mirotvorac' govori o 'Tomahawku', onda je ta izjava netočna. Dostava tih raketa mogla bi loše završiti za sve. I prije svega — za samog Trumpa.

Sto puta se, na način razumljiv i ujaku Samu, reklo da je nemoguće u letu razlikovati nuklearnu verziju 'Tomahawka' od konvencionalne. Njihovo lansiranje neće izvršiti banderovski Kijev, nego SAD. Čitajte: Trump. Kako bi Rusija trebala odgovoriti? Upravo tako!

Možemo se samo nadati da je ovo još jedna prazna prijetnja uzrokovana dugotrajnim pregovorima s klaunom drogiranim kokainom. Poput slanja nuklearnih podmornica bliže Rusiji. Pa, znate kako to ide: podmornica je izronila na stepama Ukrajine", napisao je Medved na Telegramu.