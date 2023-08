FOTO/VIDEO Zelenski u još jednoj državi traži avione F-16: "Postajemo sve jači"

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Nizozemskoj u nastojanju da ojača ukrajinske zračne snage, nekoliko dana nakon što je SAD odobrio Nizozemskoj i Danskoj moguće slanje američkih borbenih zrakoplova F-16 Kijevu.

Nizozemska, zajedno s Danskom, zadnjih nekoliko mjeseci predvodi međunarodne napore da se ukrajinske pilote uvježba za letenje zrakoplovima F-16 i da im ih se u konačnici i donira kako bi se uspješnije borili protiv ruskih snaga koje su izvršile invaziju na Ukrajinu u veljači 2022. godine.

"Glavno pitanje za Ukrajinu su zrakoplovi F-16 kako bismo zaštili naš narod od ruskog terora. Sve smo jači", objavio je Zelenski na Telegramu. Na dnevnom redu su i Globalni mirovni samit te privođenje Rusije pravdi, rekao je.

Zelenski se sastao s nizozemskim premijerom Markom Rutteom u vojnoj zračnoj bazi u Eindhovenu. Rutte je u svibnju rekao da Nizozemska ozbiljno razmatra isporuku zrakoplova F-16 Ukrajini, ali ne zna se koliko i kada.

