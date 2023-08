VIDEO Ukrajinski dron pogodio Kursk: Zapalio se krov zgrade željezničkog kolodvora

Ukrajinska bespilotna letjelica je pogodila zapadni ruski grad Kursk, rekao je guverner pokrajine Roman Starovojt, a Moskva je ponovno odbila napad drona, prema službenim izvješćima.

Bespilotna je letjelica prema prvotnim informacijama pogodila krov zgrade željezničkog kolodvora, objavio je Starovojt na komunikacijskoj platformi Telegram u nedjelju ujutro.

Krov se zapalio, a pet osoba je lakše ozlijeđeno krhotinama stakla, kazao je. Hitne službe su na mjestu događaja. Na društvenim mrežama šire se snimke napada.

Kursk je središte istoimene oblasti na granici s Ukrajinom. Grad se nalazi otprilike 500 kilometara južno od Moskve. Moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanin je na Telegramu rano u nedjelju rekao da je bespilotna letjelica pokušala preletjeti glavni grad tijekom noći.

