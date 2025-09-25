Pale su žestoke prijetnje, Medvedev odbrusio Zelenskom: "Amerikanci bi to trebali zapamtiti"

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u intervjuu objavljenom u četvrtak da će biti spreman odstupiti s dužnosti nakon što završi rat s Rusijom.

"Ako završimo rat s Rusima, da, spreman sam ne ići (na izbore) jer mi izbori ni nisu cilj", rekao je Zelenski za web stranicu Axios u video intervjuu.

"Jako sam želio, u vrlo teškom razdoblju, biti uz svoju zemlju, pomoći svojoj zemlji. Moj je cilj završiti rat", izjavio je.

Zelenski je rekao da će zatražiti od ukrajinskog parlamenta da organizira izbore ako se postigne primirje.

Povjerenje javnosti

Predsjednički izbori koji su trebali biti održani 2024. godine nisu održani zbog ratnog stanja uvedenog u Ukrajini nakon što je u veljači 2022. započela ruska invazija u punom opsegu. Zelenskij, bivši komičar, izabran je na dužnost 2019. godine.

Rusija je zbog toga više puta dovela u pitanje legitimnost Zelenskog kao vođe.

Tijekom više od tri i pol godine rata, Zelenski održava visoku razinu javnog povjerenja. Stalno je prisutan u javnosti, svakodnevno objavljujući na društvenim mrežama, posjećujući vojnike u blizini prve crte bojišnice i aktivan je u diplomaciji.

Anketa koju je početkom rujna proveo Kijevski međunarodni institut za sociologiju pokazala je da mu oko 59 posto Ukrajinaca vjeruje. Oko 34 posto ispitanika nije mu vjerovalo.

Oružje dugog dometa

Zelenski je ovog tjedna boravio u Sjedinjenim Državama gdje je sudjelovao na Općoj skupštini UN-a i sastao se s predsjednikom Sjedinjenih Država Donaldom Trumpom.

Ukrajinski je predsjednik rekao da Kijev traži novo oružje dugog dometa od SAD-a.

Rekao je za Axios da bi ruski dužnosnici koji rade u Kremlju trebali znati gdje se nalazi najbliže sklonište od bombi odbije li Rusija završiti rat.

Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev, sadašnji zamjenik predsjednika ruskog Vijeća sigurnosti, poznat po provokativnim izjavama, odgovorio je na provokaciju Zelenskog.

"Rusija bi mogla koristiti oružje od kojeg ni sklonište od bombi ne bi ništa značilo. I Amerikanci bi to trebali zapamtiti", napisao je na društvenim mrežama.

Kao dio svog rata, Rusija redovito napada Ukrajinu, često uključujući stotine dronova i projektila. Ukrajina vraća dronovima dugog dometa koji ciljaju vojnu imovinu i energetsku infrastrukturu, iako u manjem opsegu.