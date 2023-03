Volodimir Zelenski objavio je snimku na kojoj se vidi kako projektil udara u stambenu zgradu.

"Zaporižja. Upravo. Stambena područja u kojima žive obični ljudi i djeca su pod napadom", napisao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na Twitteru uz snimku za koju tvrdi da je ruski projektil koji gađa stambenu zgradu.

"Ovo ne smije postati 'samo još jedan dan' u Ukrajini ili bilo gdje u svijetu. Svijet treba veće jedinstvo i odlučnost kako bi se porazio ruski teror što brže i kako bi se zaštitili životi", dodao je.

Zaporizhzhia. Right now, residential areas where ordinary people and children live are being fired at.

This must not become "just another day" in 🇺🇦 or anywhere else in the world. The world needs greater unity and determination to defeat Russian terror faster and protect lives. pic.twitter.com/YnocW2yVaU