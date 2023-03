Putinov propagandist Vladimir Slovjov zaprijetio je nuklearnim napadom na onu zemlju koja uhiti Putina. U njegovoj televizijskoj emisiji raspravljalo se što treba učiniti s Europom nakon što Rusija pobijedi u Ukrajini.

Voditelj na ruskoj državnoj televiziji Vladimir Slovjov, zaprijetio je da bi svaku zemlju koja uhiti Putina mogao čekati nuklearni napad.

Naime Međunarodni kazneni sud (ICC) je izdao nalog za uhićenje ruskog predsjednika pod sumnjom da je odgovoran za nezakonite deportacije djece i nezakonito premještanje ljudi s teritorija Ukrajine u Rusku Federaciju.

Moskva odbacuje te optužbe, a uhidbeni nalog ICC-a smatra neprihvatljivim, ali i besmislenim, podsjećajući da Rusija nije stranka Rimskog statuta, kao i mnoge druge države, te ne priznaje jurisdikciju ICC-a.

Rimski statut, kojim je 2002. ICC osnovan, ratificiralo je 123 država. Među njima, međutim, nisu ni SAD, Kina, Izrael, Pakistan, Saudijka Arabija, Turska i Iran, kao ni Indija koja je u rujnu domaćin G20 susreta na kojem se očekuje i ruski predsjednik.

Solovjov je svoju prijetnju rekao u svojoj emisiji, koja se emitira na ruskoj državnoj televiziji Rusija 1, prenosi Newsweek.

Isječak iz emisije na Twitteru je podijelio BBC-jev novinar Francis Scarr. Piše kako dSolovjov nije izravno spomenuo ICC-jev nalog za uhićenje Putina, ali je zato spomenuo rusku povjerenicu za prava djece Mariju Lvovu-Belovu, za kojom je također izdana tjeralica ICC-ja.

Nije on jedini revoltiran zadnjim potezom Zapada protiv Putina.

Dmitrij Medvedev, bivši predsjednik Ruske Federacije zaprijetio je raketiranjem Haškog suda.

"Sasvim je moguće zamisliti ciljanu upotrebu hipersonične rakete iz Sjevernog mora sa ruskog broda prema Haškom sudu… niko neće požaliti. Dakle, građani i suci, pažljivo pogledajte u nebo", napisao je Medvedev na svom Telegram kanalu.

