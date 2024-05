Panika u Ukrajini, Zelenski otkazao putovanja: Tisuće ljudi u bijegu, Rusi nadiru kao nikad prije

Situacija je u srijedu eskalirala u sjeveroistočnom dijelu Ukrajine nakon što je ruska vojska napredovala u regiji Harkiv.

Ukrajinska vojska je objavila da su povukli dio svojih snaga iz više područja oko ključnog sjeveroistočnog grada Harkova, dok su lokalni dužnosnici rekli da su ruske trupe zauzele položaje u ključnom gradu Vovčansku na prvoj liniji fronta.

😡Mass shelling of Vovchansk, Ukraine.



Tactics are simple. At first, all kinds of weapons are actively used in the city, leaving only stones. After that, russian assault groups enter.



Orcs are currently in the northern part of Vovchansk. There they control the meat processing… pic.twitter.com/5L7IPG6OaP