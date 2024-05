FOTO Požar u marini u Medulinu: Vatra guta sve pred sobom - "Probudila me eksplozija"

Dvadesetak brodica je izgorjelo, a nekoliko ih je potonulo, u velikom požaru koji je prošle noći izbio u marini u Medulinu i još nije ugašen.

Prema zasad dostupnim informacijama, policija je prijavu o požaru u medulinskoj marini zaprimila u 3:55 sati.

U Marini Medulin požar zahvatio velik broj brodica - 13 Foto: Goran Sebelic

Vatra se širi s jedne na drugu brodicu, a na mjestu događaja je 15 vatrogasaca s četiri vozila pulske javne vatrogasne postrojbe.

Zasad nema informacija o stradalima u požaru, a pretpostavlja se da će broj stradalih brodica u konačnici biti još veći.

Pročitajte i ovo Posljednje pripreme Nakon borbenih aviona, Hrvatska očekuje i nove kanadere: Vatrogasci spremni za sezonu požara

Broj zapaljenih brodica raste

Prva obavijest policije govorila je o sedam zapaljenih brodica, potom 15-ak, a iza šest sati broj zapaljenih brodica popeo se na dvadesetak, a neke su potonule.



Požar je još uvijek aktualan i vatrogasci su na terenu, a kada požar bude ugašen, policija će provesti očevid kako bi se utvrdilo što se dogodilo, odnosno kako je došlo do požara, kazala je za DNEVNIK.hr glasnogovornica istarske policije Suzana Sokač.

Pročitajte i ovo Mala škola prognoze Jeste li znali da šumski požari mogu potaknuti stvaranje drugih opasnih pojava? Detalje otkriva meteorolog Čačić

''Oko pet sati me probudila eksplozija"

"Jutros oko pet sati probudila me eksplozija. Prvo sam pomislio da nije nešto puklo kod mene, no ni par minuta kasnije čula se i druga eksplozija, ali manjeg intenziteta. Onako bunovan digao sam se iz kreveta i s balkona vidio crni gusti dim, koji se protezao od ulaza u autokamp Medulin sve do Premanture, Pomera i dalje. Po svemu sudeći ili je eksplodirala neka plinska boca ili rezervoar na nekoj brodici u blizini. Premda se nisu čule sirene, vidjelo se da su vatrogasci na terenu u obuzdavanju vatre", objavio je na Facebooku slobodni novinar i fotoreporter Mladen Kolenko i dodao da vatrogasci još gase požar.