VIDEO Rusi tvrde da su uništili hrvatski reketni sustav isporučen Ukrajini: Društvenim mrežama se širi video

Ruske trupe uništile su u Ukrajini višecijevni bacač raketa (MLRS) RAK-SA-12 122 mm proizveden u Hrvatskoj, prvi put od početka rata, izjavio je jučer general pukovnik Igor Konašenkov, glasnogovornik ruskog ministarstva obrane.

Konašenkov je izjavio da su jedinice grupe Centar uništile MLRS, poboljšale taktičku situaciju i porazile formacije triju brigada Oružanih snaga Ukrajine. Pored RAK-SA-12, ukrajinske snage su izgubile 395 vojnika, tri borbena oklopna vozila, šest vozila i haubicu Msta-B od 155 mm u zoni djelovanja ruske skupine, prenosi TASS.

Pročitajte i ovo Novi i stari ministri Dnevnik Nove TV doznaje tko je najveće kadrovsko iznenađenje nove vlade

Pročitajte i ovo oglas Tommy super popusti uz Adriagate program pogodnosti za privatne iznajmljivače

To je prvi puta da su ruske snage uništile hrvatski višecijevni raketni sustav ukrajinske vojske, izvijestilo je rusko ministarstvo.

Snimka dronom koja, navodno, prikazuje trenutak uništenja objavljena je na raznim proruskim profilima na platformi X, u kojima pozivaju da ljudi pogledaju video.

Using the "Lancet" loitering munition, Russian forces destroyed a Croatian 128-mm RAK-SA-12 MLRS mounted on a HMMWV chassis in the Liptsy area of the Kharkiv region. pic.twitter.com/FQweWUeXbE