Ukrajinski predjsednik dao je veliki intervju u kojemu je pričao o ruskoj invaziji na Ukrajinu.

Volodimir Zelenski, predjsednik Ukrajine za njemački Bild dao je veliki intervju o invaziji na Ukrajinu.

"Ponosni su i ponosni smo što smo Ukrajinci. Oni znaju da sam mogao pobjeći i biti sada negdje na sigurnom, ali shvaćaju i podupiru moju odluku da ostanem ovdje jer to je odluka za našu domovinu. Oni žele da Kijev ostane snažan. Naravno, zabrinuti su za mene, to je ljudski, ali u svojim srcima su uz mene", rekao je za Bild.

Naveo je i da su sve pristupne ceste prema Kijevu blokirane. "Nije me briga gdje se neprijatelj skriva ili koliko će nam blizu doći. Brine me stanje naše zemlje, brinu me zalihe vode i hrane. Brinu me Mariupolj, Donjeck, Zaporižja, Melitopolj, Volnovaha, Harkiv... Situacija je ondje užasna. Ljudi nemaju vode i hrane, a u Mariupolju je na djelu humanitarna katastrofa. Poslali smo tamo humanitarne konvoje iz svih dijelova Ukrajine, ali pucaju na njih, ruski ih vojnici ne žele propustiti. Ipak, imamo vrlo odvažne vozače koji se nastavljaju probijati i kroz granate", dodao je.

Ne boji se ničega, kazao je. "Ma, čega bih se bojao? Ne smije me biti strah, ostajem miran. Nećemo odustati, nećemo se predati, nećemo prodati svoju zemlju", naglasio je.

Upitan je i o ruskom zahtjevu da Ukrajina prizna neovisnost Donbasa. "Nije tu pitanje čega se mi možemo odreći. U svakim pregovorima moj cilj je okončati rat s Rusijom, a u tom smislu ja sam spreman i na određene korake. Kompromisi su nužni, ali oni ne smiju predstavljati veleizdaju. A i druga strana mora biti spremna na kompromise, zato se i zovu kompromisi. To je jedini izlaz iz ove situacije. Ali ne mogu još govoriti o detaljima. Još nismo ostvarili izravan kontakt između dvojice predsjednika, a samo je izravnim razgovorima dvojice predsjednika moguće okončati ovaj rat", objasnio je Zelenski.

Tragična sudbina zemlje hrabrog komičara: "Rat u Ukrajini mogao bi se svesti na gorko pitanje"

Zelenski potpisao niz novih zakona: Za izdajnike doživotni zatvor, visoke kazne i za pljačkaše

Dotaknuo se i oklijevanju njemačkog kancelara u vezi uvođenja sankcija. "Ne mogu ja suditi o tome što Njemačka radi. Njezina vlada misli ponajprije na svoju državu i svoj narod, o tome nema govora. Ali, znam da nas mnogo Nijemaca podržava, a i vidimo neke poteze koje je povukla i sama vlada, ponajprije oko Sjevernog toka 2 i nekih sankcija. Pratimo i vidimo što Njemačka radi. Nama je svaka minuta dragocjena jer svakog trenutka netko može izgubiti život. Upravo su mi javili da je u Mariupolju napadnuta dječja bolnica. Još nemam podataka o žrtvama, ali doista se nadam da su se ljudi uspjeli skloniti. Kako netko to može učiniti? To rade samo životinje, zvijeri. Što im je to ušlo u glave? Što da projektil pogodi bolnicu u Njemačkoj? Stavite se u naš položaj i shvatite da mi ovo trpimo upravo sada i da nam je rješenje potrebno odmah", rekao je.

O 14. danu ruske invazije na Ukrajinu pročitajte >>OVDJE.