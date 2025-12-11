Zbogom, Calibri: Trumpov ministar naredio korištenje fonta Times New Roman, objavljen i razlog

Font Calibri odlazi u povijest u američkom State Departmentu, američkom ministarstvu vanjskih poslova. Naime, državni tajnik Marco Rubio potpisao je dopis kojim se nalaže da agencija u službenoj komunikaciji smije koristiti samo Times New Roman i to veličinu 14.

Nova direktiva, koja je poslana svim diplomatima, najnoviji je potez administracije Donalda Trumpa u svrhu povlačenja inicijativa za različitost, jednakost i inkluziju (DEI). Promjena stupa na snagu odmah, stoji u direktivi.

Rubiov prethodnik Antony Blinken prije dvije je godine, na preporuku Ureda za različitost, jednakost i inkluziju, prebacio službeni font State Departmenta na Calibri, a jedan od ciljeva bio je pomoći osobama s određenim oštećenjima vida poput slabovidnosti i disleksije.

"Prebacivanje na Calibri nije postiglo ništa osim degradacije službene korespondencije ministarstva", napisao je Rubio u zahtjevu koji su prvi objavili Reuters i The New York Times, a vijest je prenio i ABC.

"Times New Roman usklađen je s predsjednikovom direktivom 'Jedan glas za američke vanjske odnose', a odgovornost je Ministarstva da u svim komunikacijama predstavlja jedinstven, profesionalan glas", rekao je dužnosnik State Departmenta, dodavši da se Times New Roman smatra formalnijim i profesionalnijim.

"Kako bismo vratili dekorum i profesionalnost u pisane materijale Ministarstva te ukinuli još jedan rasipnički DEIA (raznolikost, jednakost, inkluzivnost i pristupačnost) program, Ministarstvo se vraća Times New Romanu kao standardnoj vrsti fonta", napisao je Rubio u dopisu.

Rubio je napomenuo da je Times New Roman bio službeni font ministarstva gotovo 20 godina, sve do promjene 2023. godine.

Očekuje se da će zaposlenici State Departmenta koristiti Times New Roman za interne dopise, dokumente pripremljene za vodstvo ili materijale koji se dijele izvan njega jer se u direktivi navodi da vodstvo smatra da "dosljedno formatiranje jača vjerodostojnost i podržava jedinstveni identitet Ministarstva".

Molly Eagan, izvršna direktorica VISIONS-a, neprofitne organizacije koja zagovara bolje uvjete za osobe s oštećenjem vida, rekla je u izjavi za ABC News da je izbor fonta presudan za pristupačnost.

"Odluka State Departmenta da se odmakne od Calibrija može se činiti malenom, ali za mnoge osobe s oštećenjem vida, uključujući i mene, to nije sitnica. Calibri naširoko se naširoko preporučuje jer je osobama s oštećenjem vida lakši za čitanje", rekla je Eagan.

"U VISIONS-u svakodnevno vidimo da jednostavne odluke – poput izbora fonta, razmaka, kontrasta i izgleda – izravno utječu na to je li informacija doista upotrebljiva. Ova promjena podsjetnik je zašto pristupačnost treba ostati ključna u svim javnim komunikacijama", dodala je Eagan.