Zbog lavine u francuskim alpama je poginulo četvero ljudi, a više ih je ozlijeđeno. Mobilizirane su hitne službe.

Četiri osobe su preminule, a više ih je ozlijeđeno zbog lavine u francuskim Alpama, jednom od glavnih turističkih središta tijekom uskršnjeg vikenda u Francuskoj.

🚨🏔️Ce matin en Haute-Savoie (France), une terrible avalanche de 500 mètres de large et de 1500 mètres de dénivelé s'est déclenchée dans le secteur des Dômes de Miage. Le bilan provisoire est de 4 morts et un blessé. Sincères condoléances aux victimes et à leurs proches... pic.twitter.com/rEg2k3P0jo