Potraga nije dugo trajala. Uhićen je kradljivac zagrebačkog tramvaja, a riječ je o srednjoškolcu.

Mladić nije dugo bježao policiji. Svemu su pripomogle i snimke objavljene na društvenim mrežama.

Uhićen je u petak navečer na području policijske uprave osječko baranjske, doveden u Zagreb, a policija ga tereti za kazneno djelo neovlaštene uporabe tuđe pokretne stvari, za što je predviđena kazna do tri godine zatvora.

Mnogima je ovaj događaj na prvu zazvučao simpatično, ali daleko je od toga. Posljedice su mogle biti kobne. Građani su se izjasnili kakva bi po njima bila primjerena kazna, donosi reporter Dnevnika Nove TV, Ivan Čorkalo.

"Financijski rigorozno kazniti jer kad ga se udari po džepu svi to drugačije gledaju. Ja sam stari ZET-ovac, ja to drukčije gledam. Mi unutra nismo po metra povezli tramvaj, zvali smo ljude koji su za to odgovorni. Sreća u nesreći da se ništa nije dogodilo", rekao je Ivan.

"Prvo bi roditelje pričepila jer roditelji daju temelj", dodala je Fikreta.

Neki smatraju da prvo treba utvrditi razlog i radi li kazneno djelo počinjeno iz obijesti ili protesta.

U sindikatu ZET-a strahuju da će se sve prelomiti preko leđa običnog radnika kao najslabije karike u lancu.

"Nažalost ovo će se vrlo vjerojatno odgovornost svaliti na zaštitara. Ovo je propust sustava, nemate ljudi, nema tko kontrolirati, to su velike kvadrature. Na svakom izlazu je po jedan zaštitar", poručio je Neven Brnjas, povjerenik sindikata Hrvatski vozač.

ZET će odgovornost za propust utvrditi internom istragom. No, usput bi mogli poraditi na poboljšanju sigurnosnog sustava kako bi spriječili da se ovakvo nešto ponovi.

