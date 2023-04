Nakon Uskrsa i obilne kalorične hrane, ne bi bilo loše aktivirati i tijelo i duh. Reporterka Dnevnika Nove TV Sara Tomašković družila se sa street workouterima koji i u dane blagdana vrijedno vježbaju.

Ekipi street-workoutera nije bitno je li blagdan ili nije. Njima je svaki dan prilika da rade na svojem zdravlju i na svojoj formi i sve to na svježem zraku. Zašto i kako reporterki Dnevnika Nove TV ispričao je organizator okupljanja Jurica Sever.

"Street workout je ulični način vježbanja, najbitnija je dobra volja, motivacija i to je to", objašnjava Sever. No, odmora nema ni za blagdane kao što je Uskrs.

"Pojeo sam uskršnji ručak i doručak pun proteina, a ovdje smo kao i svakog vikenda, organiziramo grupne treninge povodom Street workouta Hrvatske. Treniramo svi zajedno, pozitiva, dobra volja", rekao je Sever.

Neki su na trening potegnuli i iz Osijeka. "Na trening sam stigla iz Osijeka, a u Hrvatskoj se nažalost njime bavi svega pet do deset žena", rekla je Juga.

Nema straha ako ste se malo opustili za blagdane jer forma se uvijek može vratiti.

"Treba se motivirati, izaći na zrak, sunce, dobra volja, pozitiva, energija, trening, nema boljeg. Izađite van i trenirajte, nema druge", poručio je Sever.

Posebno je lijepo kada se forma vraća na svježem zraku.

