Iranska aktivistica iz zatvora prokrijumčarila pismo te objavila: "Zalagat ću se za slobodu i jednakost čak i ako me to bude stajalo života"

Narges Mohammadi odslužuje višestruku kaznu zatvora u ozloglašenom teheranskom zatvoru Evin, a među optužbama je i ona koja je tereti za širenje propagande protiv Islamske Republike.

"Zatvor, psihička tortura, neprestan boravak u samici, kazna za kaznom; ništa me to nije i neće me zaustaviti", napisala je u svome pismu koje je objavio švedski SVT. "Zalagat ću se za slobodu i jednakost čak i ako me to bude stajalo života."

Pročitajte i ovo ozlijeđeno troje ljudi Tomašević otkrio kakav je zrak u Zagrebu nakon odrona na odlagalištu otpada Jakuševac: "Tražili smo dodatno mjerenje"

SVT je objavio da je pismo napisano kao odgovor na pitanja koja su aktivistici prokrijumčarena u zatvor putem posrednika, no nije otkrio pojedinosti o tomu kako je došlo do razmjene.

Mohammadi je početkom studenoga započela štrajk glađu, prosvjedujući protiv, kako je rekla, propusta zatvorskih vlasti da joj omoguće pristup medicinskoj skrbi.

U kratkim objavama na SVT-u, u kojima nema informacija o njezinu zdravstvenom stanju, Mohammadi piše da joj najviše nedostaju djeca Kiana i Ali.

Pročitajte i ovo udaljen iz službe Još jedan policajac na meti USKOK-a: S još dvojicom upetljan u biznis s drogom, svi su uhićeni

"Posebno mi nedostaju ovih dana, kada svi novi zatvorenici govore o intervjuima što su ih dali Kiana i Ali. Prošlo je više od osam godina otkako sam ih vidjela", napisala je.

Iranski novinar Taghi Rahmani, muž aktivistice Narges Mohammadi i njihov sin Ali Foto: Afp

Sedamnaestogodišnja Kiana je za SVT rekla da obitelj nije imala izravan kontakt s Mohammadi godinu i devet mjeseci. Dodala je da su se "prije toga samo povremeno čuli telefonom", ali se "i to prekinulo".

Ovogodišnje svečano uručenje Nobelovih nagrada održat će se 10. prosinca u Oslu i Stockholmu. Nobelova zaklada je objavila da će umjesto Mohammadi nagradu primiti njezina djeca Ali i Kiana Rahman.

Pročitajte i ovo Stigle dobre vijesti Vlada objavila nove cijene goriva: Evo koliko ćemo za njega plaćati sljedeća dva tjedna

Njima će u Gradskoj vijećnici u Oslu biti uručena nagrada i zlatna medalja, a potom će Ali i Kiana u majčino ime održati govor.