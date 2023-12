Vlada objavila nove cijene goriva: Evo koliko ćemo za njega plaćati sljedeća dva tjedna

Danas je održana telefonska sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj je donesena Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata.

Najviše maloprodajne cijene računaju se po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14-dnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1245 EUR/l (0,94 kn/l) za dizelsko i benzinsko gorivo, te 0,0781 EUR/l (0,59 kn/l) za plavi dizel, a u iznosu 0,8229 EUR/kg (6,20 kn/kg) smjesa propan-butan za boce, odnosno 0,3716 EUR/kg (2,80 kn/kg) za velike spremnike.

Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave, a ovakav režim vrijedit će za sljedeće 14-dnevno razdoblje.

Nove cijene iznosit će:

1,43 EUR/l (10,77 kn/l) za benzinsko gorivo (smanjenje 0,01 EUR/l)

1,44 EUR/l (10,85 kn/l) za dizelsko gorivo (smanjenje 0,02 EUR/l)

0,90 EUR/l (6,78 kn/l) za plavi dizel (smanjenje 0,02 EUR/l)

1,17 EUR/kg (8,82 kn/kg) UNP za spremnike (promjena 0,00 EUR/kg)

1,73 EUR/kg (13,03 kn/kg) UNP za boce (promjena 0,00 EUR/kg)

Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata prije prve Uredbe, one bi iznosile:

1,55 EUR/l (11,68 kn/l) za benzinsko gorivo

1,59 EUR/l (11,98 kn/l) za dizelsko gorivo

0,99 EUR/l (7,46 kn/l) za plavi dizel

1,41 EUR/kg (10,62 kn/kg) UNP za spremnike

2,04 EUR/kg (15,37 kn/kg) UNP za boce

Donesena je i Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju. Radi ublažavanja rasta maloprodajne cijene energenata, Vlada je izmjenama Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju tijekom 2022. godine u devet navrata snižavala visinu trošarine na bezolovni motorni benzin i dizelsko gorivo te u prosincu 2022. godine i na loživo ulje, a tijekom 2023. u sedamnaest navrata.

S obzirom na to da i dalje postoje okolnosti koje utječu na povećanje cijena energenata te slijedom snižavanja visine trošarine tijekom 2022. i 2023. godine, predloženom izmjenom Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju se radi sprečavanja njihovih negativnih utjecaja, predlaže snižavanje visine trošarine za najprodavanije energente bezolovni motorni benzin i dizelsko gorivo, za razdoblje od 5. prosinca do 18. prosinca 2023., i to za 56,31 eura na 1000 litara bezolovnog motornog benzina i 23,13 eura na 1000 litara dizelskog goriva, odnosno 0,0563 eura po litri bezolovnog motornog benzina, 0,0231 eura po litri dizelskog goriva.

Što se tiče kadrovskih pitanja, Vlada Republike Hrvatske predložila je Nadzornom odboru društva Hrvatska elektroprivreda d.d. da opozove dužnosti, odnosno prihvati ostavku predsjednika Uprave društva Frane Barbarića.